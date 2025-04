Santa Fe Klan, tras mostrarse crucificado, reaparece con mensajes dedicado a Dios y a sus fans

Santa Fe Klan colaboró hace unos meses con Danna, quien escandalizó las redes tas usar la imagen de la Virgen de Guadalupe en una atrevida prenda. Luego de ello, el rapero quien ofendió a usuarios con polémicas fotos en las que posó crucificado.

Además de difundir mensajes confusos que alarmaron a sus fans, el intérprete de ‘Un día todo se termina’ consiguió echarse a todo el mundo encima con las fotos que fueron tachadas de blasfemia. Ahora el polémico Santa Fe Klan reaparece y habla del escándalo que desató. ¿Qué fue lo que dijo?

Santa Fe Klan rezando / Instagram: @santa_fe_klan_473

Te puede interesar: Circula foto de Santa Fe Klan y Maya Nazor ¡Juntos! ¿Su pleito fue publicidad?

La colaboración de Danna y Santa Fe Klan

Hace unos meses Santa Fe Klan protagonizó una colaboración junto a Danna en el tema ‘Nada es para siempre’, no obstante, lo que más llamó la atención y causó revuelo fue un detalle en la ropa de la cantante que terminó desatando críticas: una imagen de la Virgen de Guadalupe en la parte trasera de una prenda que se asomaba por encima de su pantalón.

Los internautas indignados no dudaron en expresar su desacuerdo y le acusaron de no respetar la religión católica. Algunos de los comentarios fueron los siguientes:



“Te amo, pero qué falta de respeto tan grande. Así como con tu inclusión hablas de todes, deberías de respetar a los creyentes. Esto es una gran falta de respeto.”

“Y la Virgencita de Guadalupe qué culpa tiene que la traigas ahí.”

Danna causa controversia en redes por portar a la Virgen de Guadalupe en atrevida prenda. / Instagram: @danna

Lee también: Danna rompió el silencio y revela la verdadera razón por la que acortó su nombre

Pese a las críticas, la canción tuvo un gran número de reproducciones. Danna se pronunció poco después al respecto y defendió su postura al señalar que “Yo creo que mi Virgencita me respalda como a todos, yo creo que cada quien tiene una opinión, la respeto mucho y no tengo más comentarios”.

Tunden en redes a Santa Fe Klan por fotos crucificado

Luego de que Danna desafiara críticas por usar a la Virgen de Guadalupe en su ropa interior, parece que a Santa Fe Klan le dieron ganas de hacer lo propio, pues hace unos días compartió en su cuenta de Instagram unas fotografías en las que aparecía sin camiseta crucificado y con la cara ensangrentada. Las críticas fueron inmediatas y el entendido fue unánime; Santa Fe Klan había faltado al respeto a la religión católica.

El rapero borró casi de inmediato la publicación. sin embargo, las fotos se viralizaron en cuestión de segundos.

Santa Fe Klan crucificado / Captura de pantalla de Instagram: @santa_fe_klan_473

Échale un ojo a: ¿Maya Nazor, ex de Santa Fe Klan será mamá de nuevo? Desata rumores de embarazo en el concierto de Shakira

Entre los comentarios que arremetieron contra el intérprete de ‘Así soy’ se pudieron leer: “Santa Fe Klan burlándose de una religión”, “Santa Fe Klan burlándose de Dios, sin duda ya se quedó sin que hacer, que asco de artista”.

Santa Fe Klan se disculpa con fans y Dios por fotos crucificado

Pasaron algunos días para que Santa Fe Klan finalmente se pronunciara al respecto. El rapero compartió en sus historias de Instagram una larga disculpa en la cual explica que su intención nunca fue ofender a nadie:

“No lo hice con mala intención, ni tampoco lo hice por burlarme de la religión. Con todo respeto, les pido una disculpa” Santa Fe Klan

De igual forma, el cantante de ‘Te iré a buscar’ explicó que que las imágenes formaban parte de un proyecto en el que estaba trabajando, pero por obvias razones, ya no va a compartir:

“Las fotos fueron por un video que grabé por estas fechas, pero creo que es mejor no sacarlo para que la gente no lo tome a mal”. Santa Fe Klan

Santa Fe Klan pide disculpas por fotos crucificado / Captura de pantalla de Instagram: @santa_fe_klan_473

Santa Fe Klan, quien a principios de año se enfrentaba contra Maya Nazor, su expareja, final.ente hizo énfasis en que su propia fe y respeto hacia la religión: ''Gracias, mi Dios, por todo lo que me has dado en la vida, por todas las bendiciones que me mandas. Los que me conocen saben que lo admiro y lo respeto’'; no obstante cierra el comunicado apuntando hacia el lanzamiento de su nuevo disco.