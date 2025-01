Santa Fe Klan explota contra Maya Nazor: "¿Por qué tienen que ser las cosas como su mamá dice?”

Santa Fe Klan ha vuelto a ser tendencia tras expresar su descontento por la situación que enfrenta con Maya Nazor, madre de su hijo.

Todo comenzó durante un evento benéfico por el Día de Reyes en la colonia Santa Fe, Guanajuato, el artista compartió juguetes con niños de su comunidad, pero también dejó ver su tristeza por no haber podido pasar ese momento especial con su hijo. En una entrevista publicada en TikTok, Santa Fe Klan manifestó su pesar por la distancia que lo separa de Luka. “Me agüita pues, yo ahorita estaría con mi niño, pero no se dio la oportunidad. Ya será después. A ver cuándo regresa, ahora que vuelva, no sé cuándo vayan a regresar, pero me han mandado fotos”, comentó el rapero.

En ese mismo contexto, envió un emotivo mensaje a su hijo: “Te amo, mi niño. Te amo un ching* y ya sabes qué onda. Aquí te podría dar todos los regalos del mundo, pero te regalo mi amor, que es para siempre”. Estas palabras generaron una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios apoyaron al cantante, mientras que otros criticaron a Maya Nazor, sugiriendo que ella limita el contacto entre padre e hijo.

Maya Nazor responde a las acusaciones de Santa Fe Klan

Ante las críticas en su contra, Maya Nazor rompió el silencio a través de sus historias de Instagram, desmintiendo las acusaciones de Santa Fe Klan y defendiendo su papel como madre. “Siempre he estado abierta a que mi hijo tenga una relación cercana con su papá. Lamento que él no me defienda de los comentarios negativos”, escribió.

Maya también aclaró que informó previamente a Santa Fe Klan sobre un viaje con su hijo y que este estuvo de acuerdo. Además, señaló que el cantante ha estado ausente en algunos momentos importantes.

La situación entre ambos se complicó aún más cuando Maya reveló detalles sobre las visitas de Santa Fe Klan a su hijo. Según la influencer, el cantante llega acompañado de hombres armados, lo que le genera temor tanto por ella como por su hijo. “Así viene siempre, con mil hombres armados que ni siquiera tienen permiso de portación de armas”, denunció.

Santa Fe Klan se defiende de las acusaciones de Maya Nazor y muestra pruebas

El rapero en un primer intento de defenderse respondió con una publicación en Instagram, donde compartió un comprobante bancario que respalda el monto que entrega mensualmente para la manutención de su hijo: 250 mil pesos.

“Esto es lo que le tengo que dar a Maya cada mes por 18 años y va a aumentar cada año. Lo único que quiero es que me preste a mi hijo para que lo conozca mi familia y pueda dormir con él aunque sea un día”, declaró.

Santa Fe Klan exhibe la pensión que paga para su hijo. / Historias de Instagram Maya Nazor y Santa Fe Klan

Ante la creciente viralización de su conflicto con Maya Nazor, Santa Fe Klan ha decidido poner fin a la polémica. Tras días de intercambios públicos y acusaciones mutuas explotó y paro en seco los comentarios ajenos a su relación.

“P*nche raza no saben ni qué p*do, nomas hablan por hablar sin saber ni madres. No le deseo el mal a nadie pero ojalá que nunca les toque sentirse así como me siento yo”. Santa Fe Klan

En su reciente publicación, Santa Fe Klan también dejó en claro que los recursos económicos no son un impedimento para ver a su hijo. El rapero afirmó estar dispuesto a cumplir cualquier demanda financiera de Maya Nazor con tal de tener un mayor acceso al pequeño. Sin embargo, expresó su frustración ante las restricciones impuestas por la influencer, quien, según él, limita las visitas.

Santa Fe Klan “Por mí le doy a Luka todo el dinero que me pide su mamá por 18 años ahorita mismo que son más de 50 millones. Ese no es el pedo, el p*to dinero, yo lo que quiero es que me deje convivir con mi hijo y que me lo presten unos días. ¿Qué de malo tiene que yo quiera estar con mi hijo ? ¿Por qué tienen que ser las cosas como su mamá dice?”.

Finalmente, el cantante quiso limpiar su nombre críticas basadas en prejuicios sobre su origen asegurando que venir de un barrio no lo hacía mala persona y Maya es testigo de eso.

“Todo porque crecí en el barrio me juzgan, pero ella así me conoció, yo no soy malo, los que me conocen saben que onda. Yo daría mi vida (por su hijo)”. Santa Fe Klan

Aunque hasta el momento Maya Nazor no ha realizado declaraciones públicas directas contra Santa Fe Klan, la influencer ha dejado entrever que podría tomar acciones si su expareja continúa con las acusaciones. En días pasados, Nazor advirtió que cuenta con pruebas contundentes que desmentirían las afirmaciones del rapero y que no dudaría en hacerlas públicas si es necesario.