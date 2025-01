Adrián Marcelo defiende a Santa Fe Klan; llama “trepadora” a Maya Nazor en medio de polémica por su hijo

En medio de la guerra de declaraciones entre Ángel Jair Quezada Jasso, más conocido como Santa Fe Klan, y su expareja, Maya Nazor, por el hijo que tienen en común, Adrián Marcelo arremete contra la exesposa del rapero.

A través de X (antes Twitter), el regiomontano compartió un post que hablaba de lo sucedido entre el intérprete de ‘Por mi México’ y la madre de su pequeño.

En su publicación, lanzó un corto, pero ácido comentario “regañando” a la celebridad por haber tenido una relación con una mujer “trepadora” que solo quiere su dinero.

“Es que pa’ qué se vie... adentro de trepadoras. Chin…” Adrián Marcelo

Es que pa’ que se vienen adentro de trepadoras. Chingado. https://t.co/KnBjAsJdi7 — adrián marcelo (@adrianm10) January 10, 2025

Internautas reaccionan a la publicación de Adrián Marcelo sobre Santa Fe Klan y su pleito con Maya Nazor: ¿lo tacharon de “colgado”?

Por supuesto, la declaración del exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ causó mucha polémica. Si bien algunos apoyaron su postura y hasta hicieron chistes al respecto, otros creen que solo está tratando de “monetizar” al “colgarse” de esta controversia.

Algunos comentarios que se podían leer en el post son:

“¿Por qué no le diste buenos consejos al compa Ángel?”

“Lo que es saber hacer dinero con un solo comentario”

“Deja de colgarte”

“Se sabía que la morra solo lo veía con el símbolo de $$”

“Ventajas que tienen los que no pueden tener hijos”

“Esa morra no tuvo hijo con Ángel, tuvo una inversión, así de sencillo”

Hasta el momento, Adrián Marcelo no ha hecho más comentarios al respecto de esta polémica o las críticas que ha recibido por haber dado su “contundente opinión”.

Adrián Marcelo / FB: Adrián Marcelo

¿Por qué Santa Fe Klan y Maya Nazor están peleando?

Todo comenzó cuando el intérprete de ‘Debo entender’ asegurara que Maya Nazor no le permite ver a su hijo tanto como quisiera. En respuesta a esto, la influencer sostuvo que el cantante no era un padre presente, llegando a decir que no le da lo suficiente para la manutención infantil.

“Como cuando puede pasar un mes entero sin ver a su hijo ni preguntar por él, y sale haciendo videos haciéndose la víctima por darle a mi hijo las vacaciones que merece. Yo siempre estoy en la mejor disposición para que Luka vea a su papá”, expresó en un video para redes sociales.

Santa Fe Klan / Facebook: Santa Fe Klan/ Instagram: @bravoyums y @santa_fe_klan_473

Santa Fe Klan se defiende y asegura que es un padre presente

Ante lo dicho por su ex, el cantante subió una captura del comprobante bancario que constata el dinero que le daría al mes a Maya para los gastos de su hijo.

Según el artista, le da un total de 250 mil pesos al mes a la modelo para la manutención infantil, señalando que dicha cifra aumentará con el pasar de los años.

“Esto es lo que le tengo que dar a Maya cada mes por 18 años y va a aumentar cada año. Yo sí tengo que cumplir porque si no me amenazan sus abogados. Lo único que quisiera es que me preste a mi hijo para que lo conozca mi familia y para poder dormir con él aunque sea un día”, indicó.

De igual forma, manifestó que su expareja solo busca dinero, sin importar que su hijo pueda salir afectado en el proceso.

En respuesta, Maya señaló que, si bien su ex cumple con lo económico, no le da atención a su hijo y hasta lo expone con gente que porta armas de forma ilegal.

