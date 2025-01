Maya Nazor y Santa Fe Klan: Ella para en seco dimes y diretes ¿no deja que el rapero vea a su hijo?

El pasado 6 de enero, durante un evento benéfico por el Día de Reyes en la colonia Santa Fe, Guanajuato, Santa Fe Klan regaló juguetes a decenas de niños como muestra de agradecimiento al barrio que lo vio crecer.

Sin embargo, el rapero dejó ver su tristeza por no haber podido compartir este día especial con su hijo, fruto de su relación con Maya Nazor.

Santa Fe Klan rezando / Instagram: @santa_fe_klan_473

Santa Fe Klan lamenta no haber pasado el Día de Reyes con su hijo

En una entrevista compartida por el usuario “Rampa.473” en TikTok, Santa Fe Klan expresó sus sentimientos: “Me agüita pues, yo ahorita estaría con mi niño, pero no se dio la oportunidad (…) Ya será después, está chido ver a los morritos felices, con eso se me llena ese vacío. A ver cuándo regresa, ahora que vuelva, no sé cuándo vayan a regresar, pero me han mandado fotos”, señaló el cantante.

Además, envió un emotivo mensaje a su hijo:

Te amo, mi niño. Te amo un ching* y ya sabes qué onda. Aquí te podría dar todos los regalos del mundo, pero te regalo mi amor, que es para siempre. Santa Fe Klan

Este mensaje no tardó en generar comentarios en redes sociales, algunos de apoyo hacia el rapero y otros criticando a Maya Nazor, sugiriendo que ella estaría limitando el contacto entre padre e hijo.

Maya Nazor se defiende y aclara la situación

Ante las críticas, Maya Nazor utilizó sus historias de Instagram para responder de manera directa y contundente, aclarando su postura y desmintiendo las acusaciones en su contra.

En su mensaje, aseguró que siempre ha estado abierta a que su hijo tenga una relación cercana con su padre y lamentó que el rapero no la defienda de los comentarios negativos que enfrenta.

Como cuando puede pasar un mes entero sin ver a su hijo ni preguntar por él, y sale haciendo videos haciéndose la víctima por darle a mi hijo las vacaciones que merece… Yo siempre estoy en la mejor disposición para que Luka vea a su papá. Maya Nazor

También destacó el rol que desempeña como madre y que antes de tomar cualquier decisión lo consulta con Santa Fe: “Estoy con mi hijo todos los días, cuando enferma estoy yo ahí, soy quien lo lleva a la escuela y le prepara el almuerzo. Cada decisión la consulto con él, incluso le avisé que iríamos de viaje antes, y él estuvo de acuerdo.”

Maya concluyó diciendo que su respuesta no es para generar polémica, sino para defenderse, pues si "él sale a hablar, yo también puedo” pidiendo al público que pararan con los comentarios de odio en su contra.

“Qué bueno que mi hijo tiene mucha madre.” Maya Nazor

Maya Nazor se hizo algunas cirugías y las compartió en redes sociales / Instagram: @nazormaya

Redes sociales se dividen en opiniones

Las declaraciones tanto de Santa Fe Klan como de Maya Nazor han dividido opiniones en redes sociales. Por un lado, algunos seguidores apoyan al rapero y consideran que merece ver más a su hijo. Por otro lado, varios usuarios han respaldado a Maya, señalando que ser madre es una gran labor.

“Solo que alguien tiene que trabajar para pagar vacaciones, cumpleaños, escuela, pediatra, comidita, ropita, carrito, lujitos, digo, hay que ser justos, uno trabaja y el otro goza muy quitado de la pena”,



“Te creo, mamita bella”,



“¿Y cómo por qué él tendría que salir a defenderla?”,



“Yo nunca he escuchado que él hable mal de ella y aquí el que trabaja es él para que a su hijo no le haga falta nada y él lo hace porque lo quiere y se le nota”,



“Si se sigue comportando a sí, lo único que ocasionará es que él se vuelva indiferente con el bebé”,



“Creo que él no dijo para que ella quedara mal. Sin embargo, ella como que sí quiere que quede mal.”

Hasta el momento, Santa Fe Klan no ha hecho comentarios al respecto sobre la respuesta de Maya Nazor a las críticas.