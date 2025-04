Reaparece Dewey de ‘Malcolm el de en medio’ tras años de ausencia ¡Así luce Erik Per Sullivan! FOTO

La aclamada serie ‘Malcolm el de en medio’ regresará con una nueva temporada en 2025. Lo que coincidió con el 25.º aniversario de su estreno original. Ahora, uno de sus icónicos personajes reapareció. Se trata del actor Erik Per Sullivan, quien interpretó a ‘Dewey’.

La plataforma de Disney+ confirmó que la producción de ‘Malcolm el de en medio’ tendrá cuatro nuevos episodios que contarán con la participación de los actores principales:

Frankie Muniz (Malcolm),

Bryan Cranston (Hal)

Jane Kaczmarek (Lois).

Elenco de ‘Malcolm, el de en medio’ en 2025 / Redes sociales

¿Cómo luce Erik Per Sullivan, actor de ‘Dewey’?

Sin embargo, no todos los miembros del elenco original estarán presentes. Erik Per Sullivan, quien interpretaba a ‘Dewey’, tomó la decisión de no retomar su papel, ya que se alejó de la actuación en 2007 para enfocarse en estudios académicos. En su lugar, el actor Caleb Ellsworth-Clark asumirá el personaje de ‘Dewey’.

Lo anterior también causó revuelo, debido a que Erik no había sido visto públicamente desde 2010. No obstante, hace unos días, el medio The Sun Estados Unidos lo pudo captar. Esto sorprendió a sus fieles admiradores, así como a televidentes y seguidores de la serie de comedia.

Dewey de Malcolm el de en medio / Redes sociales

El actor que le dio vida a ‘Dewey’ causó conmoción por su radical cambio físico tras 18 años de estar alejado del ojo público.

En las imágenes se puede ver a Erik, de 33 años, de compras en Boston, Massachusetts. Se mostró con un look muy distinto al que se recuerda de su infancia. Ahora, luce una cabellera larga, obscura y portaba un suéter de dolor gris y pantalón verde.

En otra imagen se le ve caminando con sus dos perros mientras disfruta de un café, aparentemente, tranquilo y con buen aspecto.

Por si tenían duda de cómo se ve Erik Per Sullivan (Dewey) en la actualidad pic.twitter.com/vsumnFL4Iy — Lalo Chaps 🕹 #TMNT 🍕🐢 (@lalochaps_) April 1, 2025

Sin duda, estas fotografías dejaron boquiabiertos a internautas en redes sociales. Estos fueron algunos comentarios:

“ Tanto tiempo sin verte, mi querido Dewey”,

“El nuevo actor se parece más a Dewey que el propio Dewey”,

“Pensé que se lo habían comido los gatos”,

“El viejo es hoy, oíste futuro”.

¿De qué tratarán los nuevos episodios de ‘Malcolm el de en medio’?

La trama de estos nuevos capítulos se centrará en la celebración del 40.º aniversario de bodas de Lois y Hal, evento que reunirá a la familia y desencadenará situaciones caóticas características de la serie.

La producción de estos episodios estará a cargo de Linwood Boomer, creador original de la serie, y del director Ken Kwapis, quienes aseguraran que la esencia y el humor que caracterizaron a ‘Malcolm el de en medio’ se mantengan intactos.

El estreno de esta nueva temporada está previsto para finales de 2025 en la plataforma Disney+, que ya cuenta con las siete temporadas originales en su catálogo.