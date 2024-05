Aislinn Derbez asegura que divorciarse de Mauricio Ochmann es lo mejor que le ha pasado

En medio de rumores sobre una reconciliación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, debido a sus más recientes acercamientos, la actriz dejó aclaró que el divorcio del padre de su hija fue “lo mejor que le pasó”.

Recordemos que la hija de Eugenio Derbez y Ochmann se enamoraron en 2014 luego de su participación en la película ‘A la mala’. Dos años después, decidieron unir sus vidas en matrimonio. No obstante, después de casi seis años juntos y una hija en común, decidieron anunciar su separación definitiva.

Actualmente, los famosos se ha mostrado muy cercanos y con una gran relación por el bien de su hija. Sin embargo, muchos siguen externando sus deseos por ver juntos a ambos histriones, ya que la química seguiría intacta.

¿Qué dijo Aislinn Derbez sobre su divorcio de Mauricio Ochmann?

Luego de varias especulaciones sobre un “recalentado” entre ellos dos, Aislinn aseveró que su divorcio del padre de su hija fue una de las mejores decisiones de su vida, tanto laboral como personal.

Por medio de su pódcast ‘La magia del caos’, Derbez mencionó que hubo un día en el que se dio cuenta de que ella y Mau estaban tomando caminos diferentes.

“Pasó que, a veces, la otra persona tomaba una decisión… Y por más que a veces tú no lo entiendas, hay que respetar la decisión si quieres que de verdad las cosas fluyan”, dijo la actriz.

Aislinn reiteró lo que dijo en el reality de su familia ‘De viaje con los Derbez’ en el que aseveró que, por amor, tuvo que dejar a su pareja para que siguiera su propio camino.

“Nos estábamos abandonando, pero tú como pareja cuando te das cuenta de que te estás abandonando empiezas a dejar tus mundos, tus cosas, dejas de ser esa mujer. Te conviertes en mascota: ‘Sí vamos aquí'. Entonces, ¿de quién se enamoran?”. Aislinn Derbez

Agregó: “Entonces es muy duro y ahí es donde ahí me tocó confiar en la vida y confiar en que me estaba pasando porque bien me pude ir en el lado de la víctima, pero sí funcionaba’ (...) El reto en mi caso fue como de: ‘Tengo que aceptar la situación como es y también tengo que respetar que en su cabeza ya no es (...) Tienes aceptar eso, fluir con eso’”.

Incluso, en la descripción de su video mencionó: “Muchas veces me cuestioné en qué circunstancias se puede dar un divorcio. A veces es inesperado y la otra persona toma la decisión, lo más impactante es que por más que no la entiendas, toca respetarla. Puede que haya mucho amor como en mi caso o que ya no haya ni un solo vínculo que los una como en el caso de Michelle, que fue la mejor decisión que pudo haber tomado”.

Sin duda, Aislinn Derbez dejó claro con sus palabras que, en este momento, está muy feliz con su soltería. Por esta razón, habría disipado los rumores sobre una segunda oportunidad con Mauricio Ochmann.

