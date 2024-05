Señalan a Altaír Jarabo de “prepotente"; le habría gritado a Jaqueline Andere

Altaír Jarabo nuevamente está enredada en la polémica, ya que aseguran que le habría gritado de forma prepotente a la actriz Jaqueline Andere. ¡Todo por una silla! ¿Será?

Recordemos que en diferentes momentos la polémica ha seguido a la actriz. Uno de los motivos por los que en redes la han criticado es por su matrimonio con un hombre mucho mayor que ella. Además de que los internautas se le fueron con todo cuando asistió a la boda de Michelle Renaud y Matías Novoa, pues consideraron que su atuendo era muy atrevido y lo tacharon de ser “inapropiado” para el evento.

En esta ocasión, la famosa fue señalada por su supuesya mala actitud al momento de trabajar en diversas producciones

Altaír Jarabo habría protagonizado pleito con Jaqueline Andere

Entre pasillos ha surgido el rumor sobre la “actitud prepotente” de la actriz con sus compañeros de set y hasta con sus productores. Ahora, quien habría sido testigo de este maltrato sería Jaqueline Andere.

De acuerdo con ‘Arguendetv’, algunos reporteros acusaron a Altaír de “hacer de las suyas” en la nueva producción en la que trabaja.

Dicen que, además de gritar y tratar mal al personal de producción, también ha sido “grosera” con Jaqueline Andere, quien tiene 85 años de edad.

Según los reporteros, Jaqueline estaba sentada en una silla en espera de que la maquillaran para ir a grabar. No obstante, Jarabo llegó y abruptamente la quitó de ahí.

Apuntan que, entre gritos, Altaír le informó a Andere que esa era su silla. Incluso, en el papel tenía su nombre y era su momento de ser maquillada.

Sin ánimo de pleito, se dijo que Jaqueline mostró su autoridad por su edad y años de carrera y, simplemente, se paró y se fue.

“A grito abierto busca tronando los dedos a la señora que se levantara de la silla porque a ella le tocaba primero en pauta ser atendida por maquillaje y peinados (...) La señora Jacqueline se levantó de la silla, dijo con permiso y se salió”. Arguende TV

Al momento, Altaír Jarabo y Jaqueline Andere no han reaccionado respecto a este supuesto encontronazo. Sin embargo, estos rumores están causando revuelo en redes sociales.

Estos señalamientos también los lanzó Alejandro Zuñiga en su canal de YouTube, en el que detalló que la producción ya no soportaría a la actriz por sus malos tratos.

“En maquillaje entró la gran Jacqueline Andere y le dijeron que se sentara para maquillaje, Altair volteó y le dijo: ‘No, no, no, yo llegué primero y a mi me maquillan primero’. Jacqueline no dijo nada (...) Cuando me contaron esto decían que llevaba tres días grabando y ya no la soportaban”, mencionó Alejandro.

