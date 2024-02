Altaír Jarabo se sincera sobre las ventajas de andar con un hombre mayor: “No se conformen”

Altaír Jarabo es una de las actrices más cotizadas en el mundo del espectáculo, su gran talento en escena es notable de modo que su éxito habla por sí mismo, ya que ha participado en diversas telenovelas de Televisa y actualmente se encuentra como protagonista en la novela El amor no tiene receta. Sin embargo, la histrionisa no ha solo triunfado en la pantalla chica, sino también en el amor.

Tras dos años de matrimonio al lado de Frédéric García, quien es 19 años más grande que Altaír, la actriz dejó claro que está más que enamorada de su pareja. Incluso, compartió con sus fans las ventajas de estar casada con un hombre mayor que ella.

Recordemos que la famosa y el empresario se casaron el pasado 14 de agosto de 2021 en el castillo Château de Vallery; pese a que al inicio de su unión la pareja recibió innumerables críticas por la contundente diferencia de edad, ellos han demostrado que los ataques no les son relevantes.

¿Cuáles son las ventajas de andar con un hombre mayor, según Altaír Jarabo?

En entrevista para Despierta América, Jarabo subrayó que existen diversas ventajas de estar casada con un hombre mayor. ¿Cuáles son?

“¡Ay! Muchísimas (ventajas). Fred es un tipazo, es un caballero, es un hombre increíblemente inteligente, seguro de sí mismo”. Altair Jarabo

Además, Altaír recalcó que su esposo es una persona muy atenta con ella y eso es lo que la mantiene felizmente casada.

Agregó: “Me cuida mucho. Me quiere mucho. Todo lo que me dedica es cariñoso. Es lindo y, en reciprocidad, pues tiene de mí lo mismo. Me siento muy contenta. Estoy felizmente casada”.

Luego de manifestar todas las cualidades de Frédéric, Altaír compartió a las cámaras que nunca se imaginó encontrar a una persona que la siguiera en su ritmo de vida. ¡Encontró a su alma gemela!

“Había cosas que no me imaginé que iban a ocurrir. Por ejemplo, veía muy difícil que alguien se pudiera adaptar a mi ritmo de vida, a mi tiempo y él que pueda y quiera adaptarse a mí. Se lo agradezco muchísimo. Yo no pensaba que eso fuera posible, la verdad”. Altair Jarabo

Por esta razón, Altaír aconsejó a toda las mujeres que no se conformen con poco por el simple hecho de temerle a la soledad.

“El error a veces es impacientarse y conformarte con menos, por el hecho de estar acompañadas, no, no, no. Mujeres, en el mundo de hoy (hay que) estar bien solas, un tiempo si es necesario. Va a llegar quien tenga que llegar cuando toque, pero no se conformen con alguien solo por sentirse acompañadas”, aseguró.

Sin duda, Altaír está más que feliz junto a García, a quien consideró un hombre muy atento y cariñoso. ¡La más enamorada!

¿Cómo inició la historia de amor de Altaír Jarabo y su esposo?

En diversas entrevistas, la famosa dio a conocer que conoció a Frédéric García gracias diversos amigos en común. Al conocerse, el clic fue instantáneo y con el paso del tiempo se dieron cuenta de que estaban más que enamorados.

Tras varios meses de relación, la famosa y el empresario se casaron el pasado 14 de agosto de 2021 en el castillo Château de Vallery, en Francia.