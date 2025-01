Chantal Andere admite ser una “mujer muy insegura”; su esposo es quien “la pone en su lugar”

Una de las actrices mexicanas más queridas del público y reconocida por su talento es Chantal Andere, que está por cumplir 37 años de trayectoria y lo celebra protagonizando la obra ‘La tiendita de los horrores’.

Además, cumplió 16 años de casada con el anticuario Enrique Rivero Lake, con quien ha formado

una muy linda familia con sus dos hijos. Platicamos con la actriz y nos dijo cómo surgió el deseo de incursionar en esta carrera, siendo hija del director y dramaturgo José María Fernández Unsáin y de la actriz Jacqueline Andere.

“Viajaba mucho con mis padres a Nueva York porque mi papá producía muchas de las obras que hacía mi mamá y de ahí empezó esa gran pasión por el teatro. Yo comencé a los 15 años en teatro musical. Después hice televisión. Les dije a mis papás que quería dedicarme a esto cuando tenía 4 años, y en la juventud, mientras mis amigos se iban a los antros, yo estaba en clases de baile y canto”.

¿Chantal Andere temía ser comparada con su madre?

¿Temiste las comparaciones con tu mamá? “No me daba miedo, pero me molestaba que lo hicieran. Es muy fuerte que quieras contrapuntear a una mamá con su hija. Esto afortunadamente no sucedió porque mis papás vieron que lo iba a hacer bien y la gente no me podía criticar. Fue un momentito nada más de: ‘A ver si supera a la madre o si se le acerca’. La gente siempre me puso en un lugar individual (de ser Chantal Andere y no la hija de Jacqueline Andere)”.

El momento más difícil de su vida fue cuando falleció su padre en 1997: “Fue muy duro. Él era la cabeza de nuestra familia, nuestro guía, un papá extraordinario Siempre lo recuerdo. Me levanto y en mi mente está él”.

Chantal Andere revela que su esposo ha sido un gran apoyo

¿Cómo llegó a su vida Enrique Rivero Lake? “Me lo presentó un amigo en común. Fue una historia muy rápida. Amor a primera vista. Duramos 1 año de novios. Con él tengo la familia que siempre soñé. Me veo toda la vida con él. Ojalá la vida y Dios me den la salud y el tiempo para envejecer a su lado. Claro que hay altas y bajas. No todo es perfecto porque sería aburrido”.

“Soy una mujer insegura, aunque no lo parezca. Y más con los personajes que he hecho en 37 años de carrera. La gente cree que me las sé todas. Que llego y digo: ‘Ya está. Me sale increíble’, pero paso muchos nervios cuando empiezo un proyecto. Lo padezco y no me da pena decirlo. Cuando mi esposo me ve angustiada o muy nerviosa por un tema laboral me pone en mi lugar. Me dice: ‘¿Qué te pasa? Para arriba, señorita. Preocúpate cuando haya un problema grave’. Me da mucha seguridad”.

La familia es la prioridad de Chantal Andere

Sus prioridades: “Mis hijos y mi marido.He sabido compaginar las cosas. Siempre en mis contratos de televisión hay cinco fechas que son inamovibles: Sus cumpleaños y el de mi mamá. Y siempre hay algún día en el que hay que ir al colegio por un tema deportivo que hacen con los papás e hijos”.

Sobre la obra ‘La tiendita de los horrores’ dijo: “Casi me muero cuando me lo ofrecieron porque es una obra que siempre me gustó mucho. Mi personaje de ‘Audrey’ lo han querido hacer estrellas mundiales como Ariana Grande. La música es maravillosa. Con Audrey es la primera vez que hago un personaje que, lejos de maltratar, la maltratan. Eso es padre actoralmente. En otros rubros nadie se atreve a darme personajes de sufrida. La produce mi gran amigo Juan Torres, que es súper talentoso. El elenco es estupendo: Oscar Acosta, el protagonista, lo hace espectacular; Lorena de la Garza, que es una mujer disciplinada, entregada; y Juan Fonsalido, que es un actor fuera de serie. Todos mis compañeros son grandiosos”.

¿Qué te falta por hacer? “Todo. Apenas empiezo. Y eso que soy una mujer que trabaja muchísimo. A veces tengo que parar porque mi cuerpo me lo pide. Todo en mi carrera ha valido la pena”, finalizó.

