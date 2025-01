Chantal Andere festejó 37 años de trayectoria en el teatro

Una de las actrices con mayor prestigio en el medio artístico es sin duda Chantal Andere quien el pasado viernes cumplió 37 años de trayectoria con una enorme celebración que le organizó el productor Juan Torres en el teatro Hidalgo en el marco de la obra de teatro musical, ‘La tiendita de los horrores’ que actualmente estelariza Chantal.

Chantal Andere mostró vestidos de obras de teatro, en su 37 aniversario de la carrera artística / Liliana Carpio / TVNotas

Todo comenzó con una alfombra roja en la que la primera en pasar fue la festejada. Ella señaló: “Estoy muy emocionada. No tengo cómo agradecer al público que por 37 años me han dado tanto amor y me tienen en un lugar tan bonito con un prestigio tan lindo, con mucho respeto, y qué mejor que celebrar con mi mamá Jacqueline, mi esposo Enrique, mis hijos, y tantos colegas. Es un día para gozar, agradecer a Dios que estamos sanos y aquí”.

Chantal Andere en La tiendita de los horrores / LUIS PEREZ / TVNotas

Chantal: Una carrera como actriz de mucho esfuerzo y preparación

Añadió: “Es muy satisfactorio. Ha sido mucho trabajo. Me siento muy orgullosa de lo que he logrado a través de bastante paciencia, puntualidad, estudio, dejar a un lado la vida social. Yo siempre me preparo”.

Después pasó Juan Torres quien comentó para TVNotas: “Son 10 años de amistad con Chantal. La conocí en ´La fierecilla tomada´ con un elenco de ensueño y de ahí nació un vínculo de enorme cariño. Me considero más su amigo que su productor, y estoy muy feliz de que celebre sus 37 años de carrera en ‘La tiendita de los horrores’, porque creo que es el trabajo más padre que ha hecho. Ha realizado enormes papeles en todos los géneros, y aunque ha estado espectacular en puestas como ´El beso de la mujer araña´, ´Cabaret´ y muchas más, este personaje que interpreta aquí de Audrey tiene muchos matices y el público la ovaciona en todas las funciones”.

Chantal Andere en la celebración de 37 años de carrera, teatro Hidalgo, ‘La tiendita de los horrores’ / Liliana Carpio / TVNotas

Los invitados resaltaron el trabajo de Chantal y la gran amiga que es

Posteriormente llegó el turno de las celebridades invitadas que no quisieron dejar de festejar a su gran amiga Chantal. Entre ellos se encontraron:



Norma Lazareno,

Andrés Palacios,

Anette Cuburu,

Lety Calderón

Alejandro Maldonado,

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez

Ana Patricia Rojo,

Pepe Valdivieso, y

Claudia Vázquez.

Todos ellos alabaron el trabajo de Chantal y reconocieron la gran amistad que les une con ella.

Leticia Calderón asistió a la celebración por 37 años de carrera de Chantal Andere en el teatro. / Liliana Carpio / TVNotas

Daniela Romo le dijo a Chantal que se sentía muy honrada de estar en su vida

Al finalizar la función se le dio un reconocimiento a Chantal y tras unas palabras de elogio que le dedicó Juan Torres, se invitó a pasar al escenario a Daniela Romo quien dijo:

“me fascinó esta obra y hoy me siento muy honrada y orgullosa de ser madrina de Chantal en estos primeros 37 años. Hace mucho tiempo yo llegué a hacer una radionovela con José María Fernández Unsáin, papá de Chantal. Después hice una película con Jacqueline Andere, mamá de Chantal, dos personas sumamente generosas conmigo. Posteriormente Jacqueline llegó con su niña, fascinante, hasta que un día hicimos teatro con la obra ´Victoria Victoria´, la telenovela ´Sortilegio´, y siempre ha tenido una gran disciplina, vocación, pasión y un impresionante talento. Chantal me siento muy honrada por tu amistad y estoy muy feliz de estar cerca de ti”.