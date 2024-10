Chantal Andere protagonizará el musical “La tiendita de los horrores”

Chantal Andere, Lorena de la Garza y Lucero Mijares son parte del elenco del musical, “La tiendita de los horrores”, producción de Juan Torres, que se estrena a partir del 25 de octubre en el Teatro Hidalgo del centro de la CDMX, dando funciones de viernes a domingo hasta la primera semana de enero.

Chantal Andere será Audrey en La tiendita de los horrores / FRANCISCO MANCERA / TVNotas

Al respecto la hija de Jacqueline Andere, quien dará vida a “Audrey” expresó: “Estoy feliz, los tiempos se dieron para poder hacerla. Venía de terminar una serie y todo se acomodó para que pudiéramos estar. Conforme fui conociendo y se fue consolidando este gran elenco: compañeros talentosos, disciplinados y amorosos. Es un placer”.

“Coincidir con Lore (de la Garza) por primera vez, que tiene una trayectoria maravillosa y no saben cómo canta. Es una mujer de comedia musical y finalmente hasta que se nos hizo. Lucerito, lo habíamos hablado mucho, que algún día nos gustaría compartir el escenario y hoy Juan hace ese sueño realidad”.

Lorena de la Garza, teatro musical La tiendita de los horrores / FRANCISCO MANCERA / TVNotas

“Es un proyecto que me tiene muy entusiasmada y lo que ustedes van a ver a partir del 25 de octubre les juro no se lo esperan. La escenografía con estas cinco plantas, que primero son muy amables y después no tanto porque acaban con todo el elenco (risas), es impresionante. Nuestra planta es más grande que la de Broadway”.

Lucero Mijares tendrá una participación especial dando vida a “Chiffon” y “Ronette”: “Estoy muy ilusionada y agradecida por la invitación, con todos. A algunos ya los conocía y a otros por primera vez, es un gusto. Muy agradecida con Juan que desde muy chiquita ha sido parte de mi vida y deseo cumplido. ¡Ojalá que sea una temporada muy larga!”.

Lucero Mijares participará en la obra musical La tiendita de los horrores / FRANCISCO MANCERA / TVNotas

Lorena de la Garza hace 26 años fue la protagonista de dicho musical: “Es un musical que me encanta desde hace muchos años y muy feliz de trabajar con Juan nuevamente y compartir con todas estas grandes actrices y cantantes. Con Chantal, que es una compañera tan talentosa y generosa, Lucero de igual manera y con todos. Les va a encantar y vamos a estar alternando”.

¿De qué trata “La tiendita de los horrores”?

“Seymour”, quien trabaja en una florería, se topa con una nueva raza de planta que llama “Audrey 2”. La tienda se vuelve la sensación en la ciudad. Esta planta carnívora con mala boca promete fama y fortuna sin fin a “Seymour”, siempre y cuando siga alimentándolo con sangre. Sin embargo, con el tiempo, descubre las intenciones malévolas de esta temible planta.

Se presenta de viernes a domingos, será una corta temporada y el costo de los boletan van desde los $1586 a los $2074.