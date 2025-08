Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral comparten la alegría por el logro de su hijo en Londres

Eduardo Zucchi, hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, ha cruzado fronteras y hoy brilla en un escenarios de Londres. El joven actor, que decidió adoptar el apellido artístico Zucchi, se formó en la prestigiosa London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA), donde cursó una maestría en Teatro con especialidad en actuación clásica.

En octubre del año pasado, Zucchi celebró su graduación en compañía de su familia, incluyendo a sus orgullosos padres, quienes desde el inicio lo han respaldado en su sueño de dedicarse a la actuación. Ahora, ese esfuerzo rinde frutos con el estreno de una nueva puesta en escena que marca un paso importante en su carrera.

El pasado 1 de agosto, Eduardo compartió un video en redes sociales en el que aparece caminando por las calles de Londres rumbo al The Courtyard Theatre, donde debuta como protagonista de la obra “Romeo & Juliet: Out of pocket”, una adaptación bilingüe del clásico de William Shakespeare. La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo, entre ellos los de sus padres y de su madrastra, la actriz Mayrín Villanueva.

Mira: ¡Itatí Cantoral también fue infiel en su relación con Eduardo Santamarina? ¡Así lo confesó la actriz!

¿Qué dijo Itatí Cantoral sobre el estreno, como protagonista, de su hijo Eduardo en Londres?

Itatí Cantoral no ocultó su emoción al ver a su hijo dar este importante paso en su carrera. En su cuenta de Instagram, la actriz replicó el video que Eduardo subió a sus redes y le dedicó un mensaje cargado de orgullo y cariño:

“Hijo amado, Eduardo, me siento muy orgullosa de ti. Bravo por todos tus logros. ¡Te amo hasta el infinito, qué emoción!” escribió Itatí, quien ha seguido de cerca cada uno de los retos profesionales de su hijo.

La intérprete, reconocida por su trayectoria en televisión y teatro, ha comentado en varias ocasiones lo feliz que le hace ver a sus hijos “volar” y alcanzar sus metas de forma independiente.

Mira: Itatí Cantoral del caso de Sasha Sokol vs. Luis de Llano: “Es un crimen... también hay que cuestionar a los padres”

¿Qué dijo Eduardo Santamarina sobre el estreno, como protagonista, de su hijo Eduardo en Londres?

El orgullo también se hizo presente en Eduardo Santamarina, quien dedicó unas emotivas palabras a su hijo antes del estreno:

"¡Venga! Mucha mi… Querido hijo, ya mañana es tu estreno. Me haces sentir muy orgulloso de tus logros, estoy seguro de que este es el principio de una gran, gran carrera que vas a construir. Te amo”, expresó el actor.

Santamarina, al igual que Itatí, ha mostrado un apoyo constante a Eduardo y celebra abiertamente sus logros artísticos.

Eduardo forma parte del elenco principal de Romeo & Juliet: Out of Pocket, una versión moderna y bilingüe del famoso texto de Shakespeare. La obra mezcla inglés y español, aportando un toque fresco a la historia clásica y permitiendo que un público más diverso se conecte con la trama.

La producción se presenta en The Courtyard Theatre de Londres, reconocido por presentar propuestas innovadoras y emergentes en la escena teatral británica.

Checa: Ariel Miramontes ‘Albertano’, ¿deja en la ‘friendzone’ a Itatí Cantoral? Habla de ‘su relación’, VIDEO

Itatí Cantora yEduardo Santamarina celebran logro de su hijo en Londrés / Redes sociales

¿Mayrín Villanueva felicitó al hijo de Eduardo Santamarina con Itatí Cantoral?

El debut de Eduardo Zucchi en Londres emocionó hasta Mayrin Villanueva, quien no dejó pasar la oportunidad de mostrar su admiración por el joven actor. A través de sus historias de Instagram escribió: “Como te admiro, Edu, eres un ejemplo de fortaleza. Sigue logrando todo lo que te propongas”.

La historia de la actriz fue compartida por Eduardo Zucchi, quien desea seguir los pasos de sus padres en la actuación, pero a su manera con un apellido distinto que adoptó de su abuela materna y lejos de su país natal, donde ha decidido prepararse en la disciplina teatral.

¿Quiénes son los hijos de Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral?

Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral, dos de las figuras más queridas de la televisión mexicana,comparten la paternidad de sus hijos gemelos José Eduardo y Roberto Miguel, quienes nacieron en agosto del año 2000. Aunque sus padres se separaron cuando ellos eran pequeños, ambos han mantenido un vínculo cercano y han seguido caminos muy distintos en su vida adulta.

En los últimos años, los gemelos han crecido lejos de los reflectores que acompañan a sus famosos padres, construyendo sus propios proyectos personales y profesionales. Eduardo se ha inclinado por seguir el camino de la actuación, mientras que Roberto ha decidido desenvolverse en otro ámbito. Anteriormente vivió en en Estados Unidos, donde cursó estudios universitarios en Ingenieria y formó parte del equipo de fútbol de la universidad Radford, en Virginia. Aunque mantiene un perfil más bajo que su gemelo. Se sabe que actualmente vive en México.

Checa: ¿Itatí Cantoral y Albertano confirman romance? Sorprenden con romántico beso ante cámaras: VIDEO