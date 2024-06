Itatí Cantoral habla como nunca de su matrimonio con Eduardo Santamarina: “Jamás me iba a divorciar de él”

Itatí Cantoral fue la más reciente invitada a la entrevista de Pati Chapoy, titular de ‘Ventaneando’, en su canal de YouTube. En esta plática, la famosa reveló algunos aspectos de su carrera, así como de su vida personal.

En la primera entrega de esta entrevista, la famosa reveló quiénes han sido sus más grandes amores. Entre ellos, Roberto Miguel, José Eduardo y Eduardo Santamarina, con quiene estuvo casada y tuvo dos hijos.

Sin tapujos, la actriz dio a conocer más detalles de lo que fue su matrimonio con el actor. Recordemos que Itatí Cantoral y Eduardo Santamrina protagonizaron uno de los matrimonios más conocidos en la industria del espectáculo, del cual nacieron los gemelos Roberto y José Eduardo Zucchi.

Sin embargo, tras tres años de matrimonio, los dos histriones decidieron separarse. No obstante, Eduardo encontró el amor con Mayrín Villanueva, con quien se casó en 2009 y hasta el día de hoy sostiene una gran relación con Cantoral.

En este contexto, Itatí fue cuestionada por Chapoy sobre cuánto duró su matrimonio. No obstante, lo que más llamó la atención fue por qué culminó.

La exparticipante de MasterChef Celebrity remarcó que su matrimonio terminó por una infidelidad por parte de Eduardo. Sin embargo, dejó claro que estas decisiones fueron a causa de la poca experiencia y la juventud de ambos.

Agregó: “No tuve yo la madurez de enfrentar con seriedad un matrimonio y una familia y yo también estaba en los cuernos de la luna y con las emociones superarriba. También tomé una decisión muy rápido y fue para mí, dolorosísimo porque mis hijos estaban chiquitos... Estaba muy compenetrada con Eduardo y juraba que jamás me iba a divorciar de él”.

La histrionisa remarcó que sí le dolió que le pusieran el cuerno. Incluso, fue muy difícil que la infidelidad se hiciera pública.

“Sí, me dolió muchísimo porque obviamente cuando te ponen el cuerno ya venía todo un paquete de que, por ejemplo, no llegaba a la casa. Ya no hablábamos. Yo decía: ‘Ya no me quiere. No nos queremos’. No sé. Hay muchas parejas que a lo mejor lo resuelven en terapia y en largo tiempo, pero como todo fue tan rápido y se hizo público, y como éramos famosísimos en aquella época”.