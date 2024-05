Martín ‘Chuki’ Rodríguez, integrante de ‘La adictiva’, lanza desgarradora despedida a su hija tras su muerte

La banda La adictiva está de luto. La mañana de este jueves 30 de mayo trascendió que la hija de uno de los integrantes falleció a muy temprana edad.

A través de sus redes sociales, la agrupación lamentó la sensible pérdida por medio de un comunicado.

“La Adictiva y Anval Music expresan sus más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de (la niña). Nos unimos a la profunda pena que embarga a la familia de nuestro amigo y compañero, Martín Rodríguez, haciendo extensivas nuestras más sinceras condolencias. Descanse en paz”, se lee.

Esta fue una de las publicaciones que hicieron / Instagram

Martín ‘el Chuki’ Rodríguez y familia se pronuncian con desgarrador mensaje tras la muerte de su bebé

Luego de que Martín dio a conocer el lugar donde se llevarán a cabo las misas para despedir a su pequeña, el trombonista de la banda publicó un doloroso mensaje dedicado a su hija.

A través de las redes sociales de la pequeña, las cuales fueron creadas para dar un estatus en cuanto a su estado de salud, Martín pronunció su sentir ante el fallecimiento de su bebé.

Se harán misas para la niña del integrante de La Adictiva / Instagram

Con una fotografía de la pequeña en Instagram, el integrante de ‘La adictiva’ y la mamá de la menor publicaron un doloroso mensaje en el que confirmaron la muerte de su hija y aprovecharon para agradecer a todos por su apoyo en estos duros momentos.

“Con el corazón destrozado anunciamos el fallecimiento de nuestra hija. Gracias por regalarnos los meses más bonitos de nuestras vidas”. Martín Rodríguez

Agregaron: “No me he ido, sigo aquí a tu lado solo en diferente forma; búscame en tu corazón y ahí me encontrarás en el amor que siempre vivirá, en esos momentos en que te sientes solo búscame en tus pensamientos y ahí me encontrarás en esas dulces memorias que permanecen fuertes, búscame en el cielo y allá me verás sonriendo hacia abajo desde el glorioso cielo de Dios”.

¿De qué murió la hija de Martín Rodríguez?

Pese a que el integrante de la banda ‘La adictiva’ no dio a conocer cuáles fueron las causas del fallecimiento de la menor, en la cuenta que fue creada para dar seguimiento a su estado de salud se puede ver que la pequeña padecía de síndrome de Alagille y estaba en espera de su trasplante de hígado.

Según las publicaciones, la pequeña llevaba semanas delicada de salud. Sin embargo, se desconocen los motivos de su sensible fallecimiento.

Carlos perdió a su hija mayor / Instagram

¿Qué es el síndrome de Alagille?

Según Mayo Clinic, “el síndrome de Alagille es un trastorno genético raro que afecta múltiples sistemas del cuerpo, especialmente el hígado, el corazón, los ojos, la columna vertebral y los riñones. Este síndrome se caracteriza principalmente por una reducción en el número de conductos biliares dentro del hígado, lo que puede llevar a problemas de flujo biliar, ictericia y enfermedades hepáticas crónicas. Los síntomas y la severidad pueden variar significativamente entre las personas afectadas.”