Músico de banda del exvocalista de La adictiva pierde un brazo tras aparatoso accidente en carretera

Lo que debía ser un trayecto más hacia una presentación terminó en una pesadilla para Memo Garza, exvocalista de La adictiva. El 9 de abril, el autobús en el que viajaba junto a su banda volcó en la carretera Durango-Mazatlán, a la altura del kilómetro 158, dejando varios heridos y sembrando la incertidumbre entre seguidores y familiares.

Entre los lesionados se encuentra Andrés, tubero de la banda, quien —según reportes extraoficiales— habría perdido un brazo y permanece en estado crítico. Las unidades de emergencia se movilizaron de inmediato, brindando atención en el lugar y trasladando a los más graves al Hospital General de Mazatlán.

Horas después del accidente, Memo Garza se pronunció en redes sociales. En un mensaje cargado de preocupación, agradeció la labor de los cuerpos de rescate y pidió solidaridad: “Como músicos y artistas corremos siempre un riesgo por circular en las carreteras del país”.

No obstante, lo que inicialmente se manejó como una situación controlada, pronto tomó otro rumbo. La cuenta de Instagram ‘la Reina venenosa’ difundió un mensaje anónimo que cambió el panorama.

Ahí se revelaba el estado crítico de Andrés Mendoza y se reportó la pérdida del brazo y la urgente necesidad de donadores de sangre: “Se está debatiendo entre la vida y la muerte”, compartió la fuente.

Además, la misma fuente acusó una aparente falta de respaldo por parte del equipo de Memo Garza.

Memo Garza desmintió la falta de apoyo a la familia del músico lastimado en el accidente

El cantante compartió en sus redes sociales una captura de pantalla con un mensaje del hermano de Andrés, en el que se confirma el respaldo por parte de su equipo:

“Buenas tardes a todos.Agradezco eternamente a cada una de las personas que me han contactado para saber el estado de salud de mi hermano. Es una situación sumamente difícil y realmente me sorprende tanto apoyo recibido.A todos los músicos que desde ayer han visitado el hospital, gracias infinitas por sus muestras de apoyo. Todo lo recolectado por ustedes ha llegado a nuestras manos. Por otro lado quiero agradecer a la familia y amigos que han venido al hospital o me han contactado por algún medio, les estaré eternamente agradecido.

También, quiero dar las gracias muy especiales a la empresa de Memo Garza que, hasta el momento, nos brinda su apoyo moral y con todos los gastos hospitalarios. No tengo palabras para expresar la situación. Les pido paciencia para todos los mensajes que no he podido responder aún. Bendiciones y gracias por tantas atenciones para mi hermano”.

Ante la creciente ola de especulaciones y campañas espontáneas para recaudar fondos, Garza emitió un segundo comunicado, esta vez para desmentir cualquier solicitud de ayuda económica. Con firmeza, aclaró:

“Está corriendo el rumor de que se recolecta dinero para la atención médica de uno de los integrantes, pero esto es falso. No se dejen engañar”.

¿Quién es Memo Garza?

Memo Garza, quien por más de diez años fue la voz de La Adictiva e interpretó éxitos como “JGL” junto a Luis R Conriquez, inició su carrera como solista en 2023 con el tema ‘La sonrisa obligatoria’, compuesto por Espinoza Paz.

El accidente ocurrió mientras la agrupación se dirigía a cumplir con una presentación más en su agenda, sin imaginar que el viaje cambiaría su historia.

