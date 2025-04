Conductor de ADN 40 sufre brutal caída en scooter y se muestra con la cara destrozada: “Estoy triste”

El conductor y creador de contenido Carlos Trillo, exconductor del ‘Informatrillo’ de Multimedios y actual presentador de ‘ADN 40', compartió con sus seguidores el duro momento que vivió tras sufrir un accidente en scooter que terminó llevándolo de emergencia al hospital.

A través de un video publicado en redes sociales, Trillo no ocultó su conmoción y frustración:

“No sé cómo diablos voy a empezar este video. Estoy triste, desesperado. Nunca pensé darme en la madre así… vaya golpe que me di. A ver, no fue tan grave. Lloré de impotencia, de frustración, nadie quiere estar en un hospital. Nunca había ido a dar a un hospital. Pasó… me partí mi madre”, dijo visiblemente afectado en un video de Tiktok.

¿Qué le pasó a Carlos Trillo? Así fue el accidente

El conductor que apareció vendado de la nariz relató que, como parte de su rutina diaria, utiliza el scooter como medio de transporte. Aunque en otras ocasiones ya había tenido caídas leves, esta vez todo cambió:

“Como saben soy un poco arriesgado, me voy a trabajar en scooter… me caía algunas veces, alguna vez me raspé pero no había pasado nada. El día del accidente traía casco, me salvó. Yo soy una persona que tiene mucho cuidado”, aclaró.

Carlos Trillo sufre accidente al caer del patín. / Tiktok: Carlos Trillo

Según cuenta, todo ocurrió cuando una llanta floja provocó un tropiezo repentino mientras circulaba por un parque:

“Se me zafó algo de la llanta, que yo ya sabía estaba flojo… y con la pierna me quise bajar y me tropecé. No iba a más de 5 kilómetros por hora. Me bajé pero con esa pierna me tropecé, me di en el volante y se desarmó, fue rápido”, explicó.

Aunque el golpe fue leve en altura —“unos 30 centímetros”—, fue lo suficientemente violento como para causar múltiples heridas:

“Caí de boca… me di en los lugares equivocados: en el labio, en la nariz, en la muñeca. Empecé a sangrar de las manos, cara, nariz… y no entendía por qué, si iba despacio. Pensé que no me había roto nada”, dijo Trillo.

Sin embargo, tras ser trasladado por su cuenta al hospital en Uber, la realidad fue otra.

Carlos Trillo sufre accidente al caer del patín. / Tiktok: Carlos Trillo

Carlos Trillo accidente en scooter: secuelas fractura, cirugía y una inesperada “mejora”

Carlos Trillo pensó inicialmente que solo requeriría algunos puntos, pero los estudios revelaron daños más profundos:

“Tenía la nariz hecha mier.... Ya la tenía mal, pero ahora mis fosas nasales estaban destruidas, no respiraba. Si de por sí no respiraba, ahora menos”, confesó.

El accidente obligó a una intervención quirúrgica que, paradójicamente, le trajo un beneficio:

Carlos Trillo sufre accidente al caer del patín. / Tiktok: Carlos Trillo

“Ahí les va la parte positiva. Yo tenía la nariz chueca de una madriza que me dieron hace muchos años y nunca me la arreglé. Pasaron los años y yo respiraba como un 45% menos. Un día me lo contó un doctor. Me operaron y me dijeron: ‘7 días, te quito los tapones y tu vida va a cambiar para bien’”, compartió esperanzado.

Pero no todo quedó ahí. Cuando pensaba que había superado lo peor, vino un nuevo diagnóstico:

“Desperté de la anestesia tras la cirugía de nariz, pasé una noche horrible, pero nadie me decía nada de la mano. Pensé que ya la había librado. Pero llega de la nada el ortopedista y me dice: ‘Malas noticias, te rompiste la base del pulgar’. Yo dije: ‘Pues ponme un yeso’, y me dice: ‘No, te tengo que operar’”,

Trillo relató entre resignación y humor. A pesar del susto por la caída, Carlos Trillo ha sabido enfrentar esta complicada experiencia, pero también para agradecer que, dentro de todo, podrá salir de esto respirando mejor gracias a la cirugía de nariz.

