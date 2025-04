Actriz de obra de teatro sufre caída de dos metros altura en plena función y es hospitalizada de emergencia

La noche del sábado 29 de marzo de 2025, el Showcenter Complex en Monterrey, Nuevo León, se convirtió en el escenario de angustia para el elenco de la obra ‘Pretty woman’, que recientemente se presentó en la Ciudad de México.

Eva Gary, protagonista del musical ‘Pretty woman’, que se encuentra de gira en México, sufrió una aparatosa caída desde el escenario, al precipitarse desde una altura de aproximadamente dos metros hasta la zona donde se encontraban los músicos.

El accidente ocurrió justo al inicio de la función y dejó en shock al público que disfrutaba la obra. Testigos relataron que, en un principio, muchos pensaron que se trataba de una parte del espectáculo, hasta que escucharon los desgarradores gritos de la actriz.

El musical ‘Pretty woman’ de Broadway se presenta en el Centro Cultural Teatro 2, solo 5 días a partir del 21 de marzo de 2025 / Cortesía

Así se vivió la caída de la actriz de ‘Pretty woman’

Tras la caída, el recinto tuvo que ser desalojado y los organizadores emitieron un comunicado en su cuenta oficial de Facebook confirmó la cancelación de la función.

Una espectadora que presenció el momento relató lo sucedido en redes sociales. Explicó que la escena transcurría en un hotel, donde el personaje de Eva Gary acababa de salir de bañarse y estaba cubierta con una toalla que le tapaba el rostro. Como parte de la coreografía, la actriz comenzó a bailar, pero en un mal giro perdió el equilibrio y cayó del escenario frente a su coprotagonista, Jack Rasmussen.

“Estábamos en shock, el actor se quedó congelado y no sabíamos si era parte de la obra. Luego nos dijeron que la iban a cancelar y se escucharon unos gritos horribles de la chava. Estuvo bien feo. Trajeron la ambulancia. Espero que esté bien”, comentó una asistente.

La cortina del escenario se cerró de inmediato y, minutos después, el doloroso grito de Eva Gary dejó en claro la gravedad del accidente.

Actriz cae del escenario en Monterrey / Instagram: @evagary

¿Cómo se encuentra la protagonista de ‘Pretty Woman’?

La actriz compartió en sus redes que en la función vespertina de la gira mundial de la obra de teatro musical ‘Pretty woman’ en Monterrey cayó a la fosa de la orquesta. Ella misma platica en un mensaje que sufrió una conmoción y se fracturó ambas muñecas. También tiene una fractura en la nariz, la cara muy inflamada y tuvieron que coserle la barbilla. Sin embargo, dijo que a pesar de todo, está bien y lista para el show.

Se espera que en las próximas horas la producción del musical emita un comunicado con información sobre su recuperación y el futuro de las funciones.

El accidente ha generado gran preocupación entre los seguidores del musical y el mundo del teatro en general, quienes han llenado las redes sociales de la actriz de mensajes y buenos deseos.

Actriz cae del escenario en Monterrey / Instagram: @evagary

Actriz Eva Gary está en recuperación y agradece desde el hospital

Después del dramático accidente que sufrió el pasado sábado durante la función de ‘Pretty woman’ en Monterrey, la actriz Eva Gary rompió el silencio y compartió con sus seguidores su estado de salud.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de Vivian en la obra de teatro musical, agradeció a todos el apoyo y dijo que estará en recuperación durante unas semanas.

“Muchas gracias por todo el amor y apoyo. Abrazos para todos los que se han acercado y me han enviado mensajes. ¡Estoy bien! Me recuperaré en unas semanas. Sanaré. Muchas gracias a toda la gente en Monterrey y en la Ciudad de México que han estado mandando mensajes de amor. Estoy increíblemente agradecida y me están cuidando muy bien aquí. No se preocupen. Una vez más, gracias a todos”, escribió la actriz.

