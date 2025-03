Famoso influencer pierde dos dedos tras sufrir escalofriante accidente en un cerro

El influencer argentino famoso por sus retos físicos, Gero Arias sorprendió a sus seguidores el 23 de marzo de 2025 al compartir un video donde relató el grave accidente que sufrió mientras ascendía un cerro.

Con la mano vendada y aún con rastros de sangre, explicó que una piedra que cayó sobre él durante la caída fue la responsable de la amputación de dos de sus dedos.

“Acabo de tener el peor accidente de mi vida. Me caí de un acantilado de más de 10 metros y me fui pegando con distintas piedras”. Gero Arias

¿Cómo ocurrió el accidente de Gero Arias?

El día del accidente, Gero acompañaba a su padre a subir un cerro cuando se sujetó de una gran roca que terminó desprendiéndose, provocó su caída de aproximadamente 10 metros.

“Me agarré de una piedra muy grande, que se desprendió, y empecé a caer cuesta abajo por el cerro rebotando entre las piedras”, relató. Durante la caída, una de las piedras golpeó su mano, destrozándole dos dedos.

A pesar del dolor, el influencer se mostró agradecido de que el impacto no fuera en su cabeza. “Estoy muy agradecido de que fue en los dedos y no en la cabeza. Podría haber sido mucho peor. En ese momento, solo pensaba en que tenía que mantener la calma y buscar ayuda”.

Gero también detalló que, a pesar del intenso dolor y la impresión de ver su mano herida, logró pedir ayuda a su padre. “Le grité a mi viejo que necesitaba atención médica urgente. Fue un momento de mucho miedo, pero él reaccionó rápido y me llevó al hospital”.

El creador de contenido argentino Gero Arias pierde dos dedos tras caer de acantilado. / Facebook: Gero Arias

¿Qué pasó con Gero Arias después de su cirugía?

Actualmente, el influencer anunció que se sometió a una cirugía para intentar reconstruir los dedos perdidos, aunque aún no sabe con certeza cómo afectará esto a su movilidad.

¿Qué dijo Gero Arias tras críticas por su accidente?

Tras compartir su experiencia, algunos usuarios en redes lo acusaron de fingir el accidente para obtener más seguidores. Gero no tardó en responder a estas acusaciones, asegurando que jamás inventaría algo así: “No puedo creer que todos piensen que mentiría con una cosa así solo por ‘likes’. Esto es algo serio, una de las situaciones más difíciles de mi vida”.

Días después, publicó un video con imágenes explícitas de su lesión para demostrar la veracidad del hecho. “No tengo necesidad de inventar nada, solo quiero que la gente entienda lo que pasó”, comentó.

Gero Arias genera polémica por un video bailando en el hospital

Mientras muchos usuarios le expresaron su solidaridad, otros pusieron en duda la veracidad de su relato, especialmente después de que publicara un video bailando, aún internado y con la mano vendada. En TikTok, un usuario le escribió: “Yo le quiero creer, pero alguien que perdió dos dedos, no se pone a bailar”.

Arias respondió con un mensaje reflexivo: “Muchachos, hay dos formas de ver la vida. Podés ponerte mal por algo que ya pasó y no podés cambiar, o podés apreciar todas las cosas que no te pasaron porque fue la punta de los dedos, pero no fue el brazo ni la pierna, ni en la cabeza”, comentó el influencer desde el hospital.

