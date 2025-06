Mario Bezares se pone los tacones y debuta en ‘La señora presidenta’

Este viernes por la noche se llevó a cabo el estreno para prensa de la nueva puesta en escena ‘La señora presidenta’, protagonizada por Mario Bezares. En este evento, “Mayito” compartió su entusiasmo por interpretar a este icónico personaje que antes fue llevado a escena por figuras como Gonzalo Vega y Héctor Suárez.

“Es un personaje maravilloso, que espero les guste esta señora presidenta que estoy interpretando. Yo sé que tres grandes actores lo han interpretado: Gonzalo Vega, Héctor Suárez y y ahora le toca al ‘Mayito’, a ver si convence al público”, comentó en entrevista con TVNotas.

Mario Bezares debuta con ‘La señora Presidenta'; el team Mar lo acompaña en el estreno a prensa. / Instagram: @lasrapresidenta

Mario Bezares se transforma en “La señora presidenta”: tacones, manicure y joyas de Brenda

Para dar vida a esta nueva versión de “La señora Presidenta”, Bezares se rodeó de un elenco renovado y muy talentoso, entre ellos Luis Fernando Peña, Ingrid Martz, Pierre Angelo, Susy Lu, Jessica Segura, Herlly y Vicente Torres.

Pero más allá del talento actoral, uno de los grandes retos fue la transformación física. Bezares bromeó con la prensa sobre lo demandante del personaje:

“Aproximadamente una hora y media, porque tengo que montar varias cosas”, dijo, en referencia al tiempo de caracterización.

“Yo creo que el tacón soporta a ‘Mayito’… porque está pesado”, agregó entre risas.

Mucho del vestuario y los accesorios que luce en escena fueron aportados por su esposa, Brenda Bezares. “Mucho, todos los anillos y la joyería son de Brenda. Me hice un French hoy, es un pequeño lujo”, confesó a TVNotas con humor.

Brenda Bezares apoya la transformación de Mario en “La señora presidenta” y revela sus consejos

Brenda Bezares, quien ha sido su compañera de vida durante más de tres décadas, también habló con la prensa sobre el proceso de transformación de su esposo:

“Contenta y feliz. Él ama la obra, está genial, lo está disfrutando mucho”.

Brenda no dudó en compartir algunos de los consejos que le dio a Mario para mejorar su postura como “primera dama”:“Yo le digo: párate derecha, la pompa hacia afuera, el abdomen firme y la cara arriba, como reina”.

También se tomó un momento para reflexionar sobre los momentos difíciles que ambos han superado:

“La vida le dio una segunda oportunidad muy merecida. La vida, durante un tiempo, fue muy injusta para nosotras. La justicia divina siempre llega”, expresó.

Y agregó con honestidad:“Sí, fue muy fuerte. No puedo negar que me deprimí, pero ya está superado. Es parte de… no voy a dejar de ser yo por darle gusto a los demás”.

Mario Bezares revela que el team Mar lo fue apoyar en su debut en “La señora presidenta”

Durante la función, varios excompañeros de ‘La casa de los famosos México’ 2 acudieron a apoyar a Mario Bezares, demostrando que su amistad sigue fuera del reality. Solo faltó Briggitte Bozzo, quien actualmente se encuentra en Miami.

“Para que se den cuenta que sigue la amistad fuera de ‘La casa de los famosos México’. Nadie está peleado. Somos como una familia que discute, se aleja, pero al final gana el amor. Me encanta que estén mis tres niñas preciosas… y mi marido también”, bromeó Mario Bezares, desatando risas.

