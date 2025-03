Mario Bezares, como nunca, revela sus últimos momentos en prisión: “Ya valí”

Mario Bezares es una figura polémica dentro del mundo del entretenimiento en México, especialmente por su relación con Paco Stanley y los acontecimientos que rodearon su asesinato en 1999. El 7 de junio de aquel año, el famoso conductor de televisión fue asesinado a balazos en la Ciudad de México, lo que desató una intensa investigación.

Mario Bezares, quien trabajó con Stanley en programas como Pácatelas y Una tras otra, fue arrestado poco después junto con Paola Durante, acusados de estar implicados en el crimen. Sin embargo, tras permanecer un año y siete meses en prisión, fueron liberados en 2001 debido a la falta de pruebas contundentes en su contra.

Ahora Mario cuenta, como fue vivir sus últimos momentos en la cárcel antes de escuchar que sería libre.

Jorge Gil colaboraba con Paco Stanley y Mario Bezares / Twitter

Mira: Brenda Bezares se sometió a arriesgada cirugía y confiesa: “Estuve muerta cinco minutos”

¿Cómo vivió Mario Bezares sus últimos momentos en la cárcel?

En su reciente entrevista con Jorge el Burro Van Rankin en el programa N estado burresco, Mario Bezares compartió detalles impactantes sobre sus últimos momentos en prisión. Reveló que, antes de conocer el veredicto de su juicio, la tensión era insoportable.

“De repente llega Paola (Durante) custodiada por ocho mujeres y la apartan de nosotros. Luego llegan los paramédicos y empiezan a contar historias de otros reclusorios. Escuchamos cómo hablaban de un prisionero que había sido condenado a 20 años y se convulsionó al escuchar su sentencia. Nosotros oyendo todo eso, en shock”, narró Bezares.

La presión fue tan grande que Paola Durante comenzó a llorar desconsoladamente. En ese momento, Mario la abrazó y le dijo: “No llores, carajo, que no te vean llorar. Tranquila, todo va a estar bien”.

Mario Bezars y Paola Durante hablan La casa de los famosos México / YT: Canal 5

Lee: Acusan a Iván ‘la Mole’ de hacer un ‘Mario Bezares’ cuando se le cayó una bolsita misteriosa

¿Mario Bezares pensó que sería declarado culpable?

En la entrevista, Bezares confesó que, en un momento, creyó que su destino estaba sellado. “Cuando llegó la secretaria de acuerdos, nos mandó a llamar y dijo: ‘El juez ya tomó la decisión. Ya está el fallo’. En ese momento pensé: ‘Ya valí madre’”, relató.

Sin embargo, el veredicto fue una sorpresa para él: “Empezaron a nombrar a Jorge, Paola, el Cholo, y salieron absueltos. A mí no me mencionaron y pensé que ya había valido, Cuando dijeron mi nombre, mencionaron: ‘Mario Bezares queda en libertad por in dubio pro reo’ (en caso de duda, a favor del acusado). Esta es la primera vez que lo platico”, aseguró el conductor.

Libertad in dubio pro reo es uno de de los principios jurídicos del derecho penal. Supone que en caso de que no haya pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de un acusado por un delito, se le favorecerá considerándolo inocente.

Mira: El Escorpión dorado revive el pasado de Mario Bezares con fuerte broma ¿sobre Paco Stanley?

¿Qué ha sido de Mario Bezares tras su liberación?

Desde su liberación, Mario Bezares ha intentado retomar su vida profesional en el mundo del entretenimiento. Recientemente participó en La casa de los famosos 2024, donde logró conquistar al público con su personalidad y carisma. Además, estuvo en la obra de teatro La señora presidenta y ha estado promocionando distintos proyectos y entrevistas en diversas plataformas.

Recientemente estreno su programa en YouTube ‘La fonda de los amigos’ donde sus “padrinas” fueron Karime Pindet y Briggitte Bozzo.