Alicia Villarreal vs Cruz N: No va a la cárcel; por orden de aprehensión suspendida, seguirá juicio en libertad

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal de Monterrey otorgó este martes la suspensión de la orden de aprehensión en contra del productor musical Cruz N permitiéndole enfrentar en libertad su proceso legal del juicio por la denuncia que puso su aún esposa, Alicia Villarreal, por violencia.

La resolución surge tras el amparo promovido por su equipo legal, como lo adelantó públicamente la periodista Maxine Woodside durante su programa de radio este lunes. Esta mañana, la información fue confirmada con el fallo oficial emitido a favor del artista.

El tribunal determinó que se deben respetar los derechos constitucionales del esposo de la intérprete de “Te quedó grande la yegua”, Cruz N, especialmente el principio de presunción de inocencia y su derecho a una defensa adecuada. El también cantante podrá ahora presentarse voluntariamente ante las autoridades judiciales para aclarar su situación sin ser detenido.

Esto luego de que la semana pasada se emitiera una orden de aprehensión contra Cruz N, el esposo de la cantante, Alicia Villarreal, por haber faltado a una audiencia en el juicio por violencia derivado de la denuncia que ella misma hizo hace algunas semanas.

Juez frena orden de aprehensión contra Cruz ‘N’, el esposo de Alicia Villarreal

Con esta decisión, el tribunal reafirma el principio de presunción de inocencia y garantiza que Martínez pueda ejercer su derecho a la defensa sin ser privado de su libertad de forma anticipada. La defensa está integrada por los despachos Angeles Abogados y Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP con la participación de los abogados Leopoldo Ángeles González, Camille M. Vasquez, Angeles G. Cassin, Laura M. Nava y Katherine Anne Boy Skipsey

A través de un comunicado oficial, Cruz N gradeció el apoyo del público y los medios de comunicación, especialmente por el interés mostrado en torno a su salud. Asimismo, aseguró estar dispuesto a comparecer ante las autoridades y colaborar plenamente para esclarecer los hechos.

“Estoy y seguiré luchando con la verdad para defender mi inocencia y buscar la justicia que todo ser humano, mujer u hombre, merece. Lo más importante para mí es que mis hijos y el resto de mi familia no sigan siendo afectados por esta situación. Por ellos sigo en pie y dispuesto a seguir adelante con fe y dignidad”, expresó Martínez.

Este fallo representa no solo un alivio para el músico , sino también un mensaje contundente sobre la importancia del debido proceso legal en México.

La próxima audiencia, donde se definirá el rumbo del caso, será clave para continuar con la defensa y esclarecer la situación jurídica del artista que fue demando por su ex Alicia Villarreal, quien lo acusó de violencia doméstica.

¿Por qué Cruz N, el esposo de Alicia Villarreal, tenía una orden de aprehensión en su contra?

El pasado fin de semana, Cruz N lanzó un comunicado negando las especulaciones que apuntaban a que el esposo de Alicia Villarreal supuestamente había huido del país y explicando el motivo de su ausencia en la reciente audiencia en el caso que derivó de la denuncia de violencia de ella. La defensa de la cantante pidió que se le considerara prófugo de la justicia por no haber asistido y que se le librara una orden de aprehensión a Cruz. Por ello, desde la semana pasada, a él lo buscaba la ley e iría a la cárcel si lo encontraban, en tanto se sucede el juicio.

Según los abogados del productor musical, no pudo asistir debido a una situación de “fuerza mayor”. Si bien no se dieron más detalles de este asunto, reiteraron que su cliente no se está “resistiendo a ningún proceso legal” y consideran que la orden de aprehensión “carece de fundamento”.

“Su ausencia de la audiencia de esta semana se debió a fuerza mayor. En las primeras horas del día, el Sr. Martínez sufrió una emergencia médica grave y fue admitido en un hospital. El Sr. Martínez está plenamente dispuesto a comparecer ante cualquier tribunal y a cooperar con las autoridades en una manera completa y transparente, como lo ha hecho hasta ahora” Comunicado de Cruz N. Ahora el productor musical tiene un amparo, por lo que no tendrá que ir a la cárcel durante el juicio y lo seguirá en libertad.

Su defensa también compartió un mensaje de Cruz N, quien reitera ser inocente y asegura tener fe en que todo esto se solucione de la mejor manera.

“El Sr. Martínez desea expresar lo siguiente: ‘Agradezco sinceramente a todos aquellos que han estado atentos a mi situación y han mostrado respeto por ambos; mis sentimientos y los de mis hijos. Tengo plena fe en el sistema de justicia y quiero que lo hagas saber que siempre he demostrado y seguiré mostrando respeto hacia las mujeres’”, se lee.

