Julio César Jr. es vinculado a proceso en México por distintos delitos: lo vivirá en libertad

El hijo del legendario boxeador mexicano Julio César Chávez ha vuelto a los titulares, pero no por su desempeño en el ring. Julio César Jr. fue deportado el pasado 19 de agosto y enfrenta una orden de aprehensión por presuntos vínculos con el crimen organizado y tráfico de armas. ¿Qué sigue para el boxeador?

¿De qué acusan a Julio César Jr. en Estados Unidos?

Desde el 2 de julio de 2025, la vida de Julio César Jr. cambió drásticamente. El hijo del famoso Julio César Chávez fue arrestado frente a su residencia en Studio City, California, pocos días después de haber subido al ring vs Jake Paul

Las autoridades de Estados Unidos lo detuvieron bajo sospecha de tener vínculos activos con una organización criminal y de estar involucrado en el tráfico ilegal de armas. Desde su captura, se desconoció el lugar exacto en el que se encontraba detenido.

Julio César Chávez sufre la detención de su hijo, Julio César Jr. / IG: @ventaneandouno

Julio César Jr. es deportado a México y enfrentará distintos cargos

El arresto Julio César Jr. fue realizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 2 de julio en California. Las autoridades lo consideraron “una amenaza para la seguridad pública” y también lo acusaron de haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos al proporcionar información falsa en su solicitud migratoria.

Según información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Julio César Jr. entró al país en agosto de 2023 con una visa de turista válida hasta febrero de 2024. Posteriormente, solicitó la residencia permanente alegando estar casado con Frida Muñoz Román, ciudadana estadounidense y exesposa de Édgar Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, lo que motivó una revisión de la relación.

Aunque fue advertido en varias ocasiones sobre su situación migratoria irregular, volvió a entrar a territorio estadounidense en enero de 2025 con un permiso temporal. Sin embargo, inconsistencias en su trámite, junto con su historial, derivaron en su detención y posterior deportación a México.

Familia de Julio César Chávez se denuncia tras la detención de Julio César Jr. / Redes sociales

Julio César Jr. es vinculado a proceso y lo vivirá en libertad

Aunque el juez concedió a Julio César Jr. el derecho de enfrentar su proceso en libertad este 23 de agosto de 2025, deberá cumplir con la medida cautelar de no salir del país, además de estar sujeto a comparecencias judiciales.

De momento, permanece bajo vigilancia mientras se concreta su liberación del Cefereso de Hermosillo. El caso del boxeador, de 39 años, ha generado revuelo tanto en México como en Estados Unidos, no sólo por sus antecedentes deportivos, sino por el creciente número de figuras públicas relacionadas directa o indirectamente con organizaciones criminales.

Con la siguiente audiencia programada para el 24 de noviembre, el caso de Julio César Jr. promete seguir atrayendo atención mediática, política y judicial en los meses por venir.

