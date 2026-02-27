Alumnos lesionados en la Ibero tras fuerte derrumbe durante foto generacional, ¡hay un detenido! VIDEO

Los escenarios y gradas de algunos importantes eventos juegan un papel importante en cada evento. Hace casi un año se canceló el concierto de GranDiosas tras el derrumbe de su escenario, por condiciones climáticas adversas.

Ahora, la mañana de este viernes 27 de febrero, un tenso momento se vivió en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México, luego de que se difundiera un vídeo en el que se observara un derrumbe ocurrido en plena foto generacional. El saldo, varios alumnos heridos y un detenido. ¿Qué pasó exactamente?

Protección Civil en la Ibero / Sopitas

¿Qué pasó en la Universidad Iberoamericana hoy, 27 de febrero?

Durante la toma de la tradicional foto generacional, una grada instalada al interior del plantel colapsó cuando una gran cantidad de jóvenes se encontraba en la parte superior, dejando a varios alumnos lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de 120 estudiantes se encontraban sobre la estructura metálica, colocados en distintos niveles, vestidos con toga y birrete para la fotografía oficial de generación. En cuestión de segundos, la parte superior de la grada cedió, provocando que decenas de jóvenes cayeran desde una altura aproximada de tres metros.

En videos difundidos en redes sociales se observa el momento exacto en que las filas traseras se vencen, mientras los estudiantes intentan sostenerse sin éxito. Los gritos de sorpresa y alarma se mezclaron con el estruendo de la estructura al colapsar. ¿Qué pasó después?

¿Por qué colapsó una estructura en la Ibero durante toma de foto?

Tras el reporte del incidente en la universidad, se activaron los protocolos de atención. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México arribaron al campus para acordonar la zona y facilitar el ingreso de ambulancias y equipos de rescate.

Según información proporcionada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el colapso habría sido consecuencia de una mala instalación de la grada. En un comunicado preliminar se indicó que la estructura no soportó el peso de las personas que se encontraban sobre ella.

Derrumbe en la Ibero / Redes sociales

“ A consecuencia de la mala instalación, la estructura colapsó por el peso de las personas que se encontraban sobre ella ”, detallaron.

Ante este suceso, se informó recientemente que hubo un detenido que puede estar ligado a la empresa externa que se encargó de colocar la estructura, por lo que ahora presuntamente está a cargo de las autoridades.

En otro vídeo, aseguran que la estructura fue amarrada “con hilo de agujetas”, por lo que no aguantó el peso de los estudiantes.

¿Qué dijo la Universidad Iberoamericana sobre el derrumbe en sus instalaciones y el estado de salud de los alumnos?

Durante la última hora, tras la dramática escena viralizada en redes, la Universidad Iberoamericana habló al respecto mediante un comunicado, en el que mencionan el número exacto de alumnos lesionados:

Un total de 33 personas fueron valoradas por los servicios médicos. De ellas, 28 fuero atendidas en el campus, mientras que 5 fueron trasladadas a centros médicos para una valoración complementaria. Comunicado de la Universidad Iberoamericana

El incidente ha generado cuestionamientos en redes sociales sobre las medidas de seguridad en este tipo de eventos, ya que son masivos.

