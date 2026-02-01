Perro que mordió a Gaby Ramírez, ya fue sacrificado y redes explotan: ¡Así lo confirmó la propia conductora!

La actriz Gaby Ramírez dio a conocer que el perro que la atacó en noviembre pasado, fue sacrificado por las autoridades, y aprovechó para hacer un llamado a los dueños de mascotas a actuar con responsabilidad. Además, Ramírez compartió su actual estado de salud tras varias visitas al médico y se dijo ¿molesta con la decisión de sacrificarlo?

¿Cómo fue el ataque de un perro que sufrió la actriz Gaby Ramírez?

Gaby Ramírez recordó el ataque que sufrió en noviembre, el cual requirió atención médica de urgencia mientras se encontraba en Estados Unidos. Durante su participación en el programa Hoy, la conductora explicó que el incidente tuvo lugar en un taller mecánico, donde un perro bulldog francés la mordió de manera repentina, sin ningún aviso previo que le permitiera anticipar el ataque.

“ El perro no me dejó ni dar dos pasos, no escuché un gruñido, una cadena, un jadeo; sino que se fue directamente a la pierna y, como ya lo vieron, me destrozó la pantorrilla ”, dijo Ramírez.

La actriz también mencionó que, después del ataque, surgió una preocupación extra, ya que no se pudo confirmar si el perro estaba al día con sus vacunas. Por ello, el animal quedó bajo supervisión para descartar posibles enfermedades, como la rabia. Ramírez destacó que los dueños del perro actuaron de manera responsable y reconocieron la falta de atención que contribuyó al incidente.

Tiempo después del incidente, Gaby Ramírez dio una actualización sobre cómo iba el asunto en su pierna, pues era una herida bastante seria:

Va muy bien, ahorita se ve así por el láser. Las mordidas de perro no se pueden suturar, como en mi caso se salió la carne, nada más cerraron de esquina a esquina y en medio, solito va la piel sacando las infecciones y demás, una tiene que tener muchos cuidados y tratamientos para limpiar y sobre todo también antibióticos. Gaby Ramírez

¿Qué sucedió con el perro que mordió a la actriz Gaby Ramírez?

En entrevista con el programa Hoy, la actriz y conductora, Gaby Ramírez, detalló que, a pesar de su deseo de que el animal permaneciera bajo observación médica, las autoridades decidieron sacrificar al perro. “ La verdad es que lo sacrificaron y eso fue lo que al final le dijeron a mi abogado, yo no quería que pasara esto ”, señaló la conductora.

Agregó que su intención era que el animal continuara en vigilancia, sobre todo para descartar infecciones o complicaciones de salud derivadas del ataque, pero que la situación en las perreras locales dificultó esa posibilidad.

El ataque dejó secuelas físicas y emocionales en la presentadora. Ramírez comentó que continúa enfrentando problemas de salud derivados de la mordida, incluyendo lesiones en la piel que requieren la atención de un dermatólogo. “ De hecho, tengo como me salió algo, yo no sé qué sea, tengo que ir con el dermatólogo porque son como unas ampollas y no sé si sea de parte de la infección o no, no lo sé ”, expresó.

¿Quién es Gaby Ramírez, famosa actriz mexicana que fue atacada por un perro?

Gaby Ramírez es una destacada actriz y conductora mexicana que ha construido una sólida trayectoria tanto en la televisión de su país como en proyectos internacionales. A lo largo de su carrera, se ha destacado por su versatilidad, convirtiéndose en una de las presentadoras más reconocidas del medio.

Ha participado en numerosos programas de entretenimiento y espectáculos, y su talento también le ha permitido explorar la actuación, participando en series y telenovelas.

También, hace algún tiempo, formó parte de Hoy, el programa matutino de Televisa.

