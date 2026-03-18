Gaby Ramírez entra a cirugía de emergencia tras reventarsele un implante de seno ¿corre peligro?

La conductora Gaby Ramírez sorprendió a sus compañeros y a la audiencia de Sale el sol al revelar en vivo que enfrenta un problema de salud que la llevó directo al quirófano. Su ausencia del programa este miércoles 18 de marzo no fue casualidad: un implante mamario reventado encendió las alertas médicas y la obligó a someterse a una cirugía urgente.

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¿Por qué Gaby Ramírez entra a cirugía de emergencia?

La propia conductora Gaby Ramírez explicó con claridad la razón de su intervención médica, dejando en claro que, aunque no es un riesgo mortal inmediato, sí requiere atención urgente.

“Voy a entrar a cirugía a las 3 de la tarde. Me hicieron unos estudios en las mamas y salió reventado un implante, y se está empezando a encapsular todo”. Gaby Ramírez

El procedimiento será realizado por el especialista Jorge Krasovsky, quien se encargará de corregir el problema. La situación, según explicó, comenzó a complicarse debido a que el material del implante ya estaba afectando el tejido.

Gaby Ramírez “Es urgente; no es tan peligroso, pero sí es urgente porque, como ya está reventado, se está empezando a encapsular todo”.

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¿Cómo detectó Gaby Ramírez el problema en su implante de seno y cuáles fueron los síntomas?

Uno de los puntos que más llamó la atención fue que Gaby Ramírez no presentó dolor, lo que hizo más difícil detectar el problema a simple vista: “Yo me di cuenta porque el implante se veía diferente al otro. Empieza a ser más suave y ya no es esa dureza que tienes normalmente”.

A diferencia de otros casos donde hay dolor intenso o moretones, en su situación los síntomas fueron casi imperceptibles:

“No me dolió nada, no sentí nada, ni me salió nada. Solo empecé a notar que la bubi ya se veía diferente a la otra”. Gaby Ramírez

Tras notar el cambio, acudió con su ginecóloga, quien de inmediato le recomendó realizarse estudios más detallados. Fue ahí donde recibió el diagnóstico que cambiaría todo: “La enfermera me dijo: ‘Tienes completamente roto el implante y es urgente que te lo atiendas’”.

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Gaby Ramírez / FB: Gaby Ramírez

¿Qué le pasó al implante mamario de Gaby Ramírez y por qué se le rompió?

La conductora de Sale el sol explicó que el daño no fue menor, sino una ruptura considerable que provocó que partes del implante se dispersaran.

Gaby Ramírez “Se hizo como una ruptura, pero no es una ruptura pequeña la que yo tengo… en el eco se ve dónde literalmente está despegado. Ya se ve todo, como todas las partes del implante regadas”.

Incluso detalló un término que le explicaron durante los estudios: “Hay algo que me habían explicado… se llama como ‘el hoyo negro’, que ese hoyo tiene que estar completamente negro… y el mío no estaba así, estaba ya con partes del implante”.

Sobre la causa, fue clara en que no hay certeza: “La verdad no hay algo específico que te pueda decir ‘fue por esto’… no sabes si fue un golpe o porque ya están viejos”.

¿Cuántos años tenía Gaby Ramírez con los implantes y cuál fue el error que puso en riesgo su salud?

Otro punto clave en su testimonio de la conductora de Gaby Ramírez fue el tiempo que llevaba con los implantes.

“Llevo 10 años con los implantes”. Gaby Ramírez

Aunque hay casos de mujeres que los mantienen por más tiempo, la conductora reconoció que cometió un error importante: “Mi error fue no habérmelo revisado seguido. Me lo chequé hace como un año y medio o dos y estaba todo bien”.

Este descuido pudo haber permitido que el problema avanzara sin ser detectado a tiempo, lo que ahora la llevó a una cirugía de urgencia. A pesar del susto, la conductora se mostró optimista y confiada en que todo saldrá bien, aunque no negó sentir nervios: “Voy a estar ausente unos días. Estoy nerviosa, pero todo va a salir bien”.

Sus compañeros, entre ellos Mauricio Mancera, le expresaron su apoyo durante el enlace, en medio de la preocupación y los comentarios del público.