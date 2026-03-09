¿Mauricio Mancera habría embarazado a Gaby Ramírez? El conductor aclara todo sobre su relación

Las bromas, las miradas cómplices y la química frente a las cámaras han hecho que muchos espectadores imaginen un romance entre Mauricio Mancera y Gaby Ramírez. Desde que coincidieron en televisión, los conductores se han convertido en una de las duplas favoritas del público, lo que incluso ha provocado que los fans los “shipeen” constantemente en redes sociales.

Sin embargo, el propio Mancera rompió el silencio y aclaró de una vez por todas cuál es la verdadera relación que tiene con Gaby Ramírez, quien hace unos días causó revuelo cuando, en broma, los conductores insinuaron que estaba embarazada de él, comentario que algunos usuarios en redes sociales llegaron a tomar en serio.

Gaby Ramírez y Mauricio Mancera / Redes sociales

¿Gaby Ramírez presuntamente está embarazada de Mauricio Mancera?

La buena relación entre Mauricio Mancera y Gaby Ramírez comenzó cuando coincidieron en el programa “Enamorándonos”, donde rápidamente conectaron gracias a su sentido del humor y su espontaneidad. Actualmente ambos forman parte del equipo de “Sale el sol”, donde su dinámica continúa conquistando a la audiencia.

En el programa matutino, los conductores suelen bromear sobre la posibilidad de que exista algo más que amistad entre ellos. De hecho, hace unos días la producción del programa bromeó con la idea de que Gaby Ramírez presuntamente podría estar esperando un bebé de Mancera.

La conductora regiomontana siguió el juego y dijo en tono divertido que cuando el presentador regresara de sus vacaciones en Marruecos, podría dar “la gran noticia”. Aunque todo fue parte de una broma, el comentario encendió las redes sociales y muchos seguidores comenzaron a preguntarse si realmente había algo más entre los dos.

Las especulaciones crecieron tanto que el tema llegó a una entrevista que Mauricio Mancera concedió a Gustavo Adolfo Infante en el programa “El minuto que cambió mi destino”.

Gaby Ramírez y Mauricio Mancera / Redes sociales

¿Qué dijo Mauricio Mancera sobre una relación con Gaby Ramírez?

Durante la conversación, Gustavo Adolfo Infante no dudó en hacer la pregunta que muchos fans llevan tiempo queriendo escuchar: por qué nunca ha intentado una relación con Gaby Ramírez, si al público le encanta verlos juntos.

La respuesta de Mancera fue clara y muy sincera. El conductor explicó que la química entre ellos es real, pero que funciona mejor como amistad.

“Fíjate que con la Gaby, cuando la conocí para Enamorándonos, la verdad fluimos muy bien. El 90% del tiempo que estoy con Gaby estamos muertos de risa, es muy graciosa y alivianada”, comentó.

Sin embargo, también explicó que, aunque se llevan muy bien, tienen personalidades muy distintas.

“Somos agua y aceite, somos abismalmente opuestos en muchísimas cosas. Creo que si alguna vez exploráramos la pareja, mataríamos la relación laboral que tenemos”, Mauricio Mancera

¿Mauricio Mancera y Gaby Ramírez fueron novios?

El conductor también aclaró que nunca han salido en plan romántico, aunque sí han compartido tiempo juntos en grupo con amigos.

“Nunca hemos salido… o sea, hemos salido en bola con amigos. Ha ido a mi casa en Cocoyoc, pero no en plan romántico”, explicó.

Así, Mancera dejó claro que entre él y Gaby Ramírez existe una gran amistad y una química televisiva que el público disfruta, pero por ahora no hay romance.

