¿Gaby Ramírez embarazada de Mauricio Mancera? La conductora: “Tengo algo importante que decirles”

La conductora Gaby Ramírez y Mauricio Mancera han protagonizado un simpático shippeo dentro del programa Sale el Sol. Ambos son grandes amigos desde su etapa en Enamorándonos y, desde que él llegó al matutino, no han parado de lanzarse bromas y comentarios que han divertido tanto a sus compañeros como a los televidentes.

La química entre ellos es tan evidente que incluso los fans del programa en redes sociales aseguran que harían una muy bonita pareja.

Sin embargo, en esta ocasión, las bromas llegaron más lejos de lo habitual, pues entre risas y comentarios en el foro surgió un rumor inesperado: que la conductora podría estar embarazada de Mauricio Mancera.

Gaby Ramírez y Mauricio Mancera / Redes sociales

¿Por qué dicen que Gaby Ramírez está embarazada de Mauricio Mancera?

Todo comenzó durante una de las secciones de “Sale el sol” en la que los conductores reaccionan a comentarios de los internautas. Uno de los usuarios sugirió en redes que Gaby Ramírez debería revisarse la gastritis por una supuesta “pancita”.

Lejos de molestarse, la conductora tomó el comentario con mucho sentido del humor. Fue entonces cuando algunos de sus compañeros comenzaron a bromear diciendo: “¡Está embarazada!”. Incluso Gaby se puso a bailar mientras decía entre risas: “Si estuviera embarazada, ¿podría hacer esto?”.

Los conductores siguieron el juego y comenzaron a lanzarle más comentarios: “Últimamente has tenido muchos antojos, Gaby”, o “Gaby está embarazada”.

Aunque todo parecía una simple broma, el tema volvió a salir más tarde durante el programa.

En otro momento del matutino le mostraron a Gaby un video de Mauricio Mancera, quien actualmente se encuentra de vacaciones en Marruecos. En el clip, el conductor le reclamaba en tono divertido que le había dejado muchas llamadas perdidas.

“Por favor, ¿qué necesitas?, ¿en qué te puedo servir? Me estoy preocupando porque ya tengo de 10 a 15 llamadas perdidas al día”, dijo Mancera entre bromas.

Gaby Ramírez reclama en vivo a Mauricio Mancera en medio de supuesto “embarazo”.

Ante esto, Gaby Ramírez reaccionó con un reclamo: “Yo no entiendo, hijo de la fregada. Les voy a decir por qué. ¡Qué fuerte lo que voy a decir! Si dice que tiene 15 llamadas perdidas, no entiendo por qué no me regresa la llamada en la mañana. Yo, ¿para qué quiero un mensaje? ¡Que me marque!”, expresó.

Luego añadió con misterio: “Cuando él regrese, esto se va a aclarar”.En ese momento, su compañera Joanna Vega-Biestro la interrumpió directamente con la pregunta que muchos ya tenían en mente:

“¿Hay embarazo?”, dijo.

Lejos de negarlo de inmediato, Gaby Ramírez decidió aumentar aún más la intriga y respondió con una sonrisa:“Tengo algo importante que decirles. Esta noticia se las voy a dar cuando regrese Mauricio Mancera”.

Gaby Ramírez deja Sale el sol y da a conocer donde reaparecerá / Redes sociales

¿Gaby Ramírez realmente está embarazada?

Aunque la broma continuó entre los conductores de “Sale el sol” la realidad es que Gaby Ramírez no está embarazada ni mantiene una relación sentimental con Mauricio Mancera. Todo se trató de un momento divertido dentro del programa, donde los presentadores suelen jugar con los comentarios de los internautas y exagerar las situaciones para provocar risas.

A pesar de que entre ellos existe una gran química frente a las cámaras, ambos han dejado claro en distintas ocasiones que solo son muy buenos amigos. Su complicidad viene desde su etapa en Enamorándonos, y esa cercanía es justamente lo que ha hecho que muchos televidentes fantaseen con verlos como pareja.

De hecho, en redes sociales el llamado shippeo entre Gaby y Mauricio sigue creciendo. Algunos fans del programa han dejado comentarios como: “Ojalá y sí tuvieran un bebé” o “Ni mi ex me ilusionó tanto como este par, Gaby y Max”, demostrando que el público disfruta verlos juntos.

