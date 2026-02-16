Gaby vs Gaby: Una ha gastado cerca de un millón de pesos y le lanza fuerte propuesta, ¿la conductora no acepta?

En octubre de 2024, la actriz y conductora Gaby Ramírez y la conductora Gaby Ramírez iniciaron una batalla legal por su nombre artístico. Quien lleva la delantera en este proceso es la actriz, quien nos revela: “Salió la primera resolución a mi favor, pero ella y sus abogados tienen el derecho de hacer una revisión (amparo). El juez hará lo propio y, cuando suceda, se dictará resolución”.

Gaby Ramírez / FB: Gaby Ramírez

¿Cómo se ha llevado a cabo el proceso por la pelea del nombre de Gaby Ramírez?

La actriz Gaby Ramírez, explicó cada detalle del proceso la ha llevado a invertir bastante dinero. “He gastado muchísimo. Se tiene que dar una fe de hechos ante el notario. Ellos se encargan de revisar todo, desde los papeles hasta la imagen. Existe un archivo que lo avala. Son bastantes hojas de todo lo que he hecho y cada una de ellas cuesta. Sin olvidar que les he pagado a los abogados. Ya se imaginarán todo lo que es. Estoy a punto de acercarme al millón. Eso ya me está mermando demasiado. La economía está difícil. Afortunadamente, y bendito Dios, he tenido mucho trabajo, tanto en México como en EU. Soy una artista internacional. Tengo 27 años de carrera ininterrumpida”.

Tras varios intentos de conciliación, está dispuesta a llegar hasta las últimas instancias. “Sé que ella es mucho más joven que yo y que, a veces, ven todo muy fácil o que existe un mal asesoramiento. Yo también fui joven. Cuando ya se tocaron varias puertas sin abrirse, es momento de llegar hasta las últimas consecuencias. El juez decidirá conforme a la ley”.

Gaby se ha visto afectada por la coincidencia de nombres cuando intentan contratarla. “Hubo un cliente en específico que cuando le preguntaron: ‘Te gustaría de conductora a Gaby Ramírez’, expresó que no, porque pensó que era la otra Gaby. Entonces mi representante le dijo: ‘No es ella. Le tuvo que enseñar y describir mi carrera para saber de quién hablaban. Eso no debería pasar”.

Gaby Ramírez / Luis Pérez y redes sociales

¿Qué mensaje mandó la actriz Gaby Ramírez a la conductora de Sale el sol?

Gaby Ramírez aprovechó para mandarle un mensaje: “A ella le convendría dejar mi nombre y hacer su propia marca. No se puede registrar como Gaby Ramírez, porque ya hay una. No puede haber 2. Eso puede generar confusiones monetarias. No solo yo estoy desgastada, también ella”.

Desde un inicio intentó hacer acuerdos. “Soy una mujer que siempre se va conforme a la ley. Soy fiel creyente de las instituciones gubernamentales. Como bien saben, busqué a Karla Gabriela cuando trabajó en Multimedios Monterrey, donde yo también estuve. Ahí fue mi primer acercamiento con ella. Le dije: ‘Gaby, un placer. Me encanta tu trabajo’. Todo con mucho respeto. Entonces, después de conversar, me dijo: ‘Yo me llamo así y hazle como quieras’. Le respondí: ‘Perfecto, solo que este es un nombre artístico’. Intenté llegar a una conciliación con ella, sentarnos a dialogar con nuestros abogados y la institución para llegar a un acuerdo, pero ella no respondió”.

La actriz compartió el consejo que le dio a su compañera de trabajo: “Platiqué con una persona cercana a ella, para que la hiciera recapacitar. Incluso le comenté a Karla Gabriela: ‘Si quieres quedarte con el ‘GR’, no pasa nada. Podrías cambiarte el nombre a Gaby Romano o Karla Ramírez’. Esos nombres suenan muy ricos e impresionantemente bien, pero no hubo respuesta. Lo único que pido es mi nombre. Eso que hace ya es un capricho. Me he topado con una pared, burlas y groserías. Por ello, puse una demanda ante Indautor, con el fin de que se me dieran los derechos del nombre que me pertenecen. Cuesta muchísimo trabajo tener un producto y asociarlo con una imagen”.

Gaby Ramírez / Redes sociales

¿Cómo se dio la guerra entre la actriz Gaby Ramírez y la conductora Gaby Ramírez?

Resumen de la guerra entre las Gaby Ramírez:



Oct. 2024 Ambas fueron citadas ante el Indautor con la finalidad de llegar a un acuerdo por el nombre artístico. “No se trata de egocentrismo, necesitamos separar. Poner algo intermedio como acentos, apodos, nombres compuestos o reales”

Feb. 2025 La actriz denunció que la conductora no se presentó en el Indautor: “Era una conciliación, pero ni ella ni su abogado llegaron. Ella ha utilizado mi nombre para presentarse en ciertos lugares”.

Feb. 2026 El abogado de la actriz, Alonso Beceiro, señaló: “Ya ganó ante el Indautor el nombre, pero la otra, inconforme con esto, lo que hizo fue apelar. Ya cayó en terreno penal porque, a pesar de que estaba en apelación, interpuso otros juicios falseando los hechos. Llegando el momento, se le va a llamar a declarar. Si no aporta pruebas necesarias para probar que no engañó a las autoridades, será vinculada a proceso. Es un delito federal”.

¿Qué ha dicho la abogada Mariana Gutiérrez del proceso de la actriz Gaby Ramírez?

La abogada, Mariana Gutiérrez, nos dio más detalles sobre el caso:



“Karla Gabriela Ramírez ha cometido una serie de falsedades en varios procedimientos legales, con tal de seguir manteniendo el nombre, a pesar de que el instituto de marcas y autores ha dicho que ya procede el nombre a favor de Gaby Ramírez (actriz)”.

“Esta chica (la conductora) ha falseado a las autoridades, promoviendo recursos y procedentes, con el único fin de que no se lo quiten”. “Quiere retardar y engañar a la justicia. Karla Gabriela promovió un amparo con el fin de retrasar la resolución. Mi socio, el abogado Alonso Beceiro (foto), ya denunció ante la Fiscalía General de la República los procedimientos falsos, como fraudes procesales y falsedad de declaraciones, a efecto de que prospere para poderle poner un límite a esta señora, por todos los posibles delitos que ha ido cometiendo”.

“Estaría sujeta a un tema de procedimiento y vinculación a proceso. Cuando ya te vincula un juez de control penal a proceso, significa 2 cosas: Puede estar encerrada en la cárcel o en libertad condicional. Esta última no requiere privación de libertad; sin embargo, no puede salir del país, se tiene ir a firmar o pagar una fianza. Después de terminar ese proceso, el juez te condena al pago de reparación del daño, una multa, trabajos sociales o cárcel, dependerá de la gravedad del delito. Cabe mencionar que la falsedad de declaraciones no es un delito que sea de pena privativa”.

“La conductora todavía tiene la oportunidad de retroceder y llegar a un buen arreglo con la contraparte, o sea, Gaby Ramírez (actriz). No tardan en citar a Karla Gabriela para que rinda su declaración”.

