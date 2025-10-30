¿Mario Bezares engañó a su esposa Brenda con una celebridad? Briggitte Bozzo hace impactante revelación

Mario Bezares y su esposa, Brenda Bezares, son uno de los matrimonios más estables del medio artístico, por lo que muchos se sorprendieron cuando comenzaron a surgir rumores sobre que él le fue infiel con una famosa conductora de televisión. Debido a la fuerza que ha tomado este asunto, Briggitte Bozzo, quien fue compañera de él en ‘La casa de los famosos México 2024’, fue cuestionada sobre esto. La actriz rompió el silencio e hizo una impactante revelación, ¿confirmó la infidelidad?

Mario Bezares y su esposa / Redes sociales

¿Quién es la conductora con la que Mario Bezares, supuestamente, le habría sido infiel a Brenda Bezares?

Hace algunos días, una conductora del programa ‘Es show’ sacó a colación el tema. Y es que, durante una emisión, le preguntó por vía telefónica al reportero Michelle Rubalcava si realmente Mario Bezares tuvo una relación extramarital con Gaby Ramírez, una presentadora de Multimedios.

“Pregúntale a Gaby si es que ella tuvo una relación con Mario Bezares. Eso se dice, en su tiempo se dijo y es chisme de pasillo porque era de las consentidas que se llevaba a los eventos”, expresó.

Si bien Rubalcava no negó ni confirmó esta información, muchos usuarios recordaron que Bezares y Ramírez llegaron a trabajar juntos en el pasado. Ambos colaboraron en el extinto programa ‘Acábatelo’. Por lo que muchos descartan la posibilidad de que hayan tenido algún romance.

Cabe destacar que, hasta el momento, Ramírez no se ha pronunciado ante los rumores de infidelidad de Mario Bezares, lo que ha generado aún más incertidumbre en el público. Cabe señalar que esto no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial. Por esta razón, queda en puntual calidad de RUMOR.

Mario Bezares en Acábatelo / Redes sociales

¿Briggitte Bozzo confirma infidelidad de Mario Bezares?

Durante una reciente entrevista, la actual participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, Briggitte Bozzo, se dijo muy sorprendida por las especulaciones de una presunta infidelidad de Mario Bezares hacia su esposa.

“Yo conozco a Mayito, lo he visto saliendo de La casa (de los famosos México) muchas veces y siempre ha habido rumores de ellos como pareja. Siempre hay personas que te quieren arruinar en este mundo, eso también es algo que se tiene que hablar con una pareja que también es parte de toda la farándula”, expresó.

No obstante, metió las manos al fuego por su amigo y sostuvo que Mario “es un caballero” incapaz de traicionar a su esposa. Incluso confesó que actualmente él y su familia estaban de viaje.

“Mayito es un caballero , es una persona que adora a su familia, ahorita están en Japón pasándola súper bien. Así como hay muchísimos rumores, créeme que a ellos no les va a importar en lo absoluto, si saben todo el amor que se tienen. Yo, en lo personal, sé que Mayito jamás haría eso en la vida” Briggitte Bozzo

La familia Bezares no ha hecho frente a estos rumores. No obstante, en su momento, el propio Mario admitió que había cometido muchos errores en su matrimonio, pero que jamás había sido infiel.

“Me perdonó tantas cosas, sí. Lo reconozco porque mi mujer es una adorada. Menos infidelidad, que quede claro. Nunca le he sido infiel a mi mujer. Tengo derecho a ver el menú, pero llego a cenar a casa, así de sencillo”, puntualizó.

¿Cuál es la historia de amor entre Mario Bezares y Brenda Bezares?

Mario Bezares y Brenda Bezares se conocieron en la década de los 80. En aquel entonces, ella se desempeñaba como modelo y cantante, mientras que él empezaba su carrera como conductor y comediante.

Se enamoraron rápidamente y se casaron poco después de conocerse. Tienen dos hijos; Alan y Diego Bezares. Cuando Mario fue arrestado en 1999 por supuestamente haber planeado el asesinato de Paco Stanley, Brenda lo apoyó en todo momento y defendió su inocencia.

Si bien Mario fue liberado un año y medio después, el asunto los fortaleció aún más como matrimonio. A lo largo de los años, han pasado todo tipo de problemas, pero siempre se han mantenido juntos.

De hecho, cuando el cómico ganó ‘La casa de los famosos México 2024’, le regaló el premio de 4 millones de pesos a su esposa. Resaltó que no solo era porque pronto cumplirían otro año de casados, sino también por todo el apoyo que le ha brindado.

