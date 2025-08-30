¿Mario Bezares a punto de irse a los golpes con Adrián Marcelo? Esto sucedió

La segunda temporada de La casa de los famosos México sigue dando de qué hablar, incluso después de su final. Mario Bezares, ganador del reality, reveló recientemente que estuvo a punto de golpear al influencer Adrián Marcelo en alguna parte del programa. ¿Qué sucedió con ‘Mayito’?

¿Cuáles fueron las polémicas de Adrián Marcelo en La casa de los famosos México?

Durante su participación en La casa de los famosos México 2, Adrián Marcelo generó controversia de manera continua, pues existieron muchos momentos tensos en los que él participaba. En redes sociales se ganó el rechazo de muchos seguidores del programa, ¿qué hizo durante su estancia en el show? Aquí te compartimos algunos de sus mayores polémicas en LCDLFM2:

Enfrentamiento con Gala Montes : La polémica más fuerte de Adrián Marcelo fue su constante confrontación con la actriz Gala Montes. El punto más álgido se dio tras la exhibición de un video que Odalys Ramírez le mostró al influencer dentro de una dinámica en la que dijo que “habría una mujer menos que maltratar” tras la salida de Gomita. La grabación desató una pelea verbal con Gala, donde ambos se lanzaron acusaciones y comentarios tensos.

Actitudes consideradas misóginas : Durante su estancia en la casa, Adrián fue señalado por varios televidentes y usuarios en redes sociales por realizar comentarios considerados misóginos o machistas , especialmente hacia algunas compañeras. Aunque él alegó que todo formaba parte de su humor sarcástico, las críticas crecieron semana tras semana.

Declaraciones post-salida : Tras salir de La casa de los famosos México, Adrián Marcelo ofreció entrevistas donde reconoció que "rebasó los límites", pero también minimizó algunas situaciones que el público consideró graves. En redes señalaban su falta de "autocrítica" en ciertos temas y así dividió la opinión de seguidores.

El tema de la pelea con Gala Montes ya había sido abordado por Marcelo en entrevistas previas, señalando que su conflicto con ella se desató luego de que Odalys Ramírez le mostrara un video comprometedora durante una dinámica del programa. La grabación habría encendido una chispa que derivó en la confrontación más tensa de la temporada.

“Yo sabía que me iba a ir después del video que me pone Odalys. Luego viene la pelea con Gala...Ttodo se vuelve muy tenso”, explicó Marcelo.

¿Por qué Mario Bezares iba a golpear a Adrián Marcelo en La casa de los famosos México?

Durante su participación en el pódcast ‘Mate con piquete’, conducido por Celilia Galiano, Mario Bezares compartió un tenso momento que vivió con en La casa de los famosos México en 2024, en el que tuvo una fuerte discusión con el conductor Adrián Marcelo.

“Fue una casa muy intensa, fue impresionante. El último agarrón que se dio Adrián con Gala y demás, yo me puse de espaldas porque dije: ‘Cálmate’. Ya me iba a levantar y ya me voy a ir sobre él. Dije: ‘El que va a perder soy yo’, y es cuando te das cuenta de que es un juego” Mario Bezares

Aunque finalmente logró contenerse, el conductor dejó claro que la presión emocional dentro de ‘La casa’ lo llevó al límite. Su confesión generó reacciones divididas en redes sociales: mientras algunos aplaudieron su autocontrol, otros cuestionaron la gravedad del incidente, especialmente considerando que, según varios internautas, no hubo un enfrentamiento directo entre él y Adrián Marcelo en pantalla.

¿Cómo afectaron a Gala Montes sus peleas con Adrián Marcelo en La casa de los famosos México?

Debido a la controversia en La casa de los famosos México, entre Adrián Marcelo y Gala Montes, la actriz también se pronunció hace unos meses sobre el conflicto. Montes admitió que los enfrentamientos con Adrián Marcelo tuvieron un fuerte impacto emocional.

“Fueron momentos muy rudos, no fue nada bonito enfrentarme a algo como esto, pero me hizo más fuerte” Gala Montes

La joven actriz se convirtió en una de las figuras más comentadas de usuarios en la temporada, tanto por su carácter frontal como por su vulnerabilidad en ciertos episodios.

Sus declaraciones también provocaron una oleada de comentarios en redes, donde muchos seguidores se solidarizaron con su situación.

El altercado entre Adrián Marcelo y Gala Montes, y la reacción de Mario Bezares al borde de la agresión física, se ha consolidado como uno de los momentos más polémicos de La casa de los famosos México 2.

