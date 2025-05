Mario Bezares arremete contra Adrián Marcelo, ¿le va a cerrar la boca?: “Yo estoy trabajando” VIDEO

La relación entre Mario Bezares y Adrián Marcelo se vio fracturada tras su paso por ‘La casa de los famosos México’. Desde entonces, Marcelo ha lanzado fuertes comentarios sobre Mario y su familia. Esta vez criticó su trabajo en la obra de teatro ‘La señora presidenta’. Sin embargo, Bezares no se quedó callado y reveló cómo le va a cerrar la boca a su antiguo amigo. ¿Qué dijo?

Adrián Marcelo arremete contra Mario Bezares / Redes sociales

Te puede interesar: Paul Stanley estrena ‘Lo tomas o lo dejas’, programa de concursos que dedicará a su papa, Paco Stanley

Mario Bezares responde a críticas de Adrián Marcelo

La tiradera de Adrián Marcelo hacia Mario Bezares no para, y es que el youtuber aprovecha cada oportunidad para arremeter contra el que fuera su “amigo” hasta su paso por ‘La casa de los famosos México’.

Esta vez, con su regreso a ‘La señora presidenta’ como protagonista, Mario fue abordado por la prensa sobre su oportunidad para cerrarle la boca a Marcelo, luego de que este criticara la obra de teatro en el pasado y también al comediante. Esto fue lo que dijo:

“Yo no voy a cerrar bocas de nada. Yo estoy trabajando, yo estoy haciendo mi vida, yo no tengo porque demostrar demostrar o hacer lo que dicen. Yo creo que simplemente él habla y yo trabajo y punto. Yo no trabajo como para cerrar bocas”, sentenció Bezares.

De igual forma, el ganador de ‘La casa de los famosos México’ aprovechó para asegurar que no está arruinado como Marcelo habría insinuado anteriormente, pues afortunadamente sigue trabajando, consiguiendo nuevas oportunidades y enfocándose en lo suyo.

No te pierdas: Mario Bezares, como nunca, revela sus últimos momentos en prisión: “Ya valí”

¿Por qué Mario Bezares y Adrián Marcelo están enemistados?

La relación entre Mario Bezares y Adrián Marcelo comenzó como una supuesta amistad. Cuando ambos coincidieron en ‘La casa de los famosos México’, en un principio acordaron no nominar el uno al otro. Con el tiempo, la rivalidad de las casas fue deteriorando la relación hasta que finalmente se rompió.

Cuando el youtuber decidió abandonar voluntariamente el programa con muchos conflictos encima, Bezares aseguró que Marcelo “no aguantó" la estrategia de su equipo. Este comentario calaría en el creador de contenido, por lo que arremetió y le señaló:

“El rival es Mayito. Ten cuidado con ese ca…. Te dice lo que quieres escuchar y te volteas, te clava un pu… por la espalda”.

Tiempo después, Adrián también aseguró que fue gracias a él que el ‘Mayito’ recuperó su fama.

Tras estos comentarios, la tiradera estalló con señalamientos entre Marcelo y Bezares involucrando incluso a la familia de el ‘Mayito’, pues Adrián atacó a su esposa Brenda Bezares y también lanzó comentarios controvertidos como que el hijo de Mario en realidad era hijo de su difunto excompañero Paul Stanley.

Adrián Marcelo continuó criticando a Mario Bezares en cada oportunidad, tanto a nivel profesional, como personal. Sin embargo, el nuevo protagonista de ‘La señora presidenta’ ha declarado en todo momento que él prefiere enfocarse en su trabajo y hacer caso omiso de sus comentarios.

Adrián Marcelo pone en duda la paternidad de Mario Bezares / Redes sociales

No te pierdas: Brenda Bezares se sometió a arriesgada cirugía y confiesa: “Estuve muerta cinco minutos”

¿Cuáles son los proyectos de Mario Bezares?

Actualmente Mario Bezares cuenta con diferentes proyectos en desarrollo. Acaba de regresar como protagonista a la obra de teatro ‘La señora presidenta’, en la que anteriormente interpretaba al ‘secretario'.El comediante promete dar lo mejor de sí para que el público esté satisfecho con su trabajo.

También cuenta con un programa de cocina en youtube llamado ‘Fonda de los amigos’, donde cocina junto a otros famosos invitados, mientras conversan sobre diferentes temas.

Por otro lado, Mario Bezares está próximo participar como concursante en el reality de cocina ‘Hoy soy el chef’ en el programa ‘Hoy’, el cual se estrena este lunes 26 de mayo en el horario matutino habitual del programa transmitido por el canal de ‘Las estrellas’.