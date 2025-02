Adrián Marcelo afirma que Mario Bezares volvió a ser famoso gracias a él: “Hasta para eso soy muy bueno”

Adrián Marcelo, quien recientemente causó polémica por exhibir el pasado entre Gala Montes y Fofo, continúa dando mucho de qué hablar. En esta ocasión, por los ácidos comentarios que hizo en contra de Mario Bezares y su participación en ‘La casa de los famosos México’.

El ataque del creador de contenido se debió a la indirecta que ‘Mayito’ le lanzó hace poco en el pódcast de Karime Pindter: “Hay otros que se paran el pi… cuello diciendo que ganaron más que el premio (de ‘LCDLFMX’). No sabía ni quién eras tú”, dijo el actor de teatro.

Si bien no mencionó nombres, era claro que el mensaje iba para Adrián, pues este, en su momento, aseguró que abandonar voluntariamente el show le generó ganancias mayores al premio final, el cual fue de 4 millones de pesos.

Tras esta declaración, el regiomontano tachó a Karime y Mario de criminales: “Un ex-reo y una tratadora de blancas son la carta fuerte de la ‘Fábrica de sueños’. Tiempos de decadencia”, manifestó a través de X (antes Twitter).

Además de su controversial publicación, Marcelo arremetió contra Mario en el video más reciente de su canal de Youtube. En el clip, comenzó diciendo que le estaba ayudando a Gomita a conseguir novio, pues, a diferencia de otros participantes de ‘LCDLFMX’, él sí cumple con sus promesas.

Asimismo, aprovechó para decir que Mario debería ser más agradecido con él, ya que fue quien lo ayudó a ganar el show. Según Adrián, manipuló a todo México para que creyeran que el conductor tenía “algo que aportar”.

“Mayito diciendo todavía que no me va a dar promoción. Yo te la doy a ti, carnal. No necesito que tú me la des a mí, yo te la doy a ti. A ti te hace falta. Manipulé a todo México para que creyeran que Mayito tenía algo que ofrecer, y ya vieron que ni ve… Hasta para eso soy muy bueno”