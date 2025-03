Brenda Bezares se sometió a arriesgada cirugía y confiesa: “Estuve muerta cinco minutos”

A varios meses del contundente triunfo de Mario Bezares en ‘La casa de los famosos México’, su esposa, Brenda Bezares, sorprendió a todos al revelar que una arriesgada cirugía estuvo a punto de arrebatarle la vida.

En un encuentro con los medios, la intérprete de ‘Demasiado fuerte’ contó que, desde pequeña, ha enfrentado una afección en el corazón, por lo que, en su momento, se sometió a una operación que la ayudaría con este problema.

Si bien la cirugía fue todo un éxito, surgieron ciertas complicaciones durante la misma y ocasionaron que, oficialmente, muriera por varios minutos.

La también actriz de teatro contó que, durante la infancia, le detectaron una “comunicación intrauricular”, provocando que se inflamara el corazón. Debido a esto, sus papás autorizaron que fuera intervenida quirúrgicamente para salvar su vida.

Brenda Bezares

“Soy una sobreviviente, soy una niña que tuvo un problema de corazón abierto. Desde los cinco años, me lo detectaron. Tenía una comunicación intrauricular, así nací. Los niños nacen con un pequeño soplo. Regularmente, se cierra a los cinco años, a mí no me cerró, creció más”.