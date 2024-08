LCDLFM: Adrián Marcelo traiciona a Mario Bezares y afirma que “no tiene nada que ofrecer”

Las alianzas y estrategias cambian a cada segundo en ‘La casa de los famosos México’. Luego de que prometiera mantenerse leal Mario Bezares, Adrián Marcelo lo traiciona y les pide a sus compañeros de ‘Tierra’ que no lo apoyen.

Recordemos que, durante el último posicionamiento, el youtuber mexicano salió en defensa de Mario, después de que Arath lo confrontará y le dijera que debía salir de la casa. Poco después de eso, Adrián le prometió a Bezares que lucharía para que siguiera en el concurso.

No obstante, los papeles se han invertido. El presentador de ‘Hoy’ no solo se disculpó con Mario por su posicionamiento, sino que también se han vuelto más unidos. En tanto que el regiomontano decidió traicionarlo y pedir que ya no le siguieran “el juego”.

Arath de la Torre dentro de La casa de los famosos México / YT: Canal 5

Adrián Marcelo traiciona a Mario Bezares

En una plática con el team ‘Tierra’, Adrián aseguró que Mario “no tiene nada que ofrecer” dentro del reality, por lo que les pidió que dejaran de “hacerle caso” en sus bromas para que no se “engrandeciera”.

“Saben quién lo ha hecho, fuera de mamón, es una estrategia chida pero ya vieron que no, no le vuelvan a picar, lo dejan sin armas. No tiene nada que ofrecer en el sentido, con todo respeto ¿qué te va a decir? te va a llegar a cantar una de los 50s y ya” Adrián Marcelo

Según el también presentador, contestar los chistes de Mario solo lo hará más fuerte con la audiencia, algo que no le conviene a ‘Tierra’.

“No lo piquen ya porque lo están haciendo grande y la gente se divierte con ustedes y él. Mejor diviértanse ustedes”, indicó.

El resto del team le dio la razón, principalmente Sabine Moussier, quien reiteró que Mario no da más contenido que “sus chistes” y la rivalidad que tiene con Sian Chiong.

Internautas reaccionan a la traición de Mario Bezares

Como era natural, los comentarios de Adrián Marcelo no pasaron desapercibidos y la gran mayoría de los fanáticos aseguraron que Mario es más querido que “todo el team ‘Tierra’.

“Fuera el tal Adrián y la Mariana, son de lo peor. No dan show, solo pura mala vibra”, “Me encanta que ellos creen que el público está con ellos”, “Da más contenido Mario que tú”, “El manipulador y sus borregos”, “Son nefastos”, señalaron algunos usuarios.

