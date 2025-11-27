Aleida Núñez cachetea a conductor en pleno programa EN VIVO: Así fue el momento VIDEO

El mundo del espectáculo tiene una nueva polémica, en esta ocasión la protagonista es Aleida Núñez, una famosa actriz que ha participado en diversas novelas mexicanas. Núñez ha dejado una nueva escena icónica, pues se cacheteó al conductor de un pódcast en pleno programa en vivo. ¿Qué sucedió y cómo fue la cachetada? ¡Te contamos!

¿Cómo fue la cachetada que Aleida Núñez dio en un pódcast?

El vídeo que ya se hizo viral en redes sociales muestra a Aleida Núñez en un visible semblante de molestia con uno de los conductores del pódcast “Somos batos”, al que visitó para participar en una serie de dinámicas.

En un aparente “detrás de cámaras” compartido por el mismo pódcast en sus redes sociales oficiales, la también actriz lanzó una cachetada en medio de una discusión con un conductor, para después decir:

No voy a estar soportando estos tratos, eh. Aleida Núñez

La reacción dejó atónitos, no solo a los seguidores del programa y fans de la actriz, si no también a todos los presentes, pues en el vídeo se puede observar el asombro en sus rostros. Pero... ¿todo fue real?

¿Por qué la actriz Aleida Núñez le dio una cachetada al conductor de un programa?

Todo comenzó cuando la actriz Aleida Núñez acudió al pódcast “Somos batos” para hablar de sus proyectos actuales, entre ellos nuevas producciones musicales y su participación en distintos eventos públicos.

La charla avanzaba con normalidad hasta que los conductores comenzaron a jugar “semana inglesa” con la actriz, quien fue acompañada por su esposo, Martín Babilotte.

El episodio del pódcast que fue subido hace casi una semana, ya se hizo viral, pero la reacción de la actriz no aparece en el vídeo en YouTube. En un post realizado por el pódcast en su cuenta oficial de Instagram, los seguidores aseguran que todo presuntamente fue actuado. Sin embargo, la actriz no ha confirmado si fue real o planeado. Algunos de los comentarios son los siguientes:



“Casi no se nota que es actuado”,

“Ni La rosa de Guadalupe tiene más falsas escenas que esta” y,

“Actuado, actuado, pero igual duele”.

¿Será?

¿Quién es Aleida Núñez y cuál es su trayectoria en televisión?

Aleida Núñez es una actriz, cantante, modelo y conductora mexicana que ha logrado destacar dentro de la televisión, el teatro musical y la música regional. Con más de veinte años de trayectoria, se ha posicionado como una de las personalidades más reconocidas del espectáculo en México y América Latina.

Una vez en la capital, ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde recibió formación profesional en actuación, canto y expresión corporal.

Su popularidad aumentó cuando comenzó a participar en telenovelas de Televisa, medio en el que destacó por su carisma y presencia en pantalla. Entre los proyectos más recordados de su carrera se encuentran:



“Salomé” (2001–2002),

“Entre el amor y el odio” (2002),

“La fea más bella” (2006–2007),

“Cuando me enamoro” (2010–2011),

“Porque el amor manda” (2012–2013) y,

“Amorcito corazón”, entre otras telenovelas.

Además de su faceta actoral, Núñez ha desarrollado una carrera musical. Ha lanzado varios temas dentro de los géneros pop y regional mexicano, presentándose en ferias, festivales y eventos especiales.

