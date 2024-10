Aleida Núñez revela si su boda será en México o Francia ¿Está dispuesta a mudarse a Europa?

Aleida Núñez, una de las figuras más queridas de la televisión mexicana, sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con el actor francés Martín Babilotte.

La noticia fue acompañada de románticas fotografías del momento en que Martín le propuso matrimonio durante un viaje por Europa. Ahora, la pareja se enfrenta a una importante decisión: ¿dónde se celebrará la boda, en México o Francia?

A través de su cuenta de Instagram, Aleida Núñez compartió emocionantes imágenes del momento en que Martín Babilotte se arrodilló para pedirle matrimonio en uno de los pintorescos puentes de Florencia, Italia. La actriz, visiblemente sorprendida y emocionada, aceptó la propuesta y mostró a sus seguidores el deslumbrante anillo de compromiso con una esmeralda, símbolo de su amor.

Además del anillo, la pareja decidió inmortalizar su relación con un tatuaje que reza “Te amo A & M”, en clara referencia a sus iniciales, sellando así su promesa de amor eterno.

“Sí acepto ser tu esposa, sin duda viviendo un momento inmensamente feliz en mi vida, te amo, siempre juntos”, escribió Aleida en su publicación, donde dejó ver la alegría que la embarga en esta nueva etapa de su vida amorosa.

Mira: Alex habla de Daniel Bisogno y su salud; asegura que ha sido un año muy difícil para su familia

La relación entre Aleida y Martín: una historia de amor que comenzó en Televisa

La historia de amor entre Aleida Núñez y Martín Babilotte comenzó en 2022, cuando ambos coincidieron en las grabaciones de un proyecto de Televisa. Aunque Martín es cinco años menor que Aleida, la química entre ambos fue instantánea. “Hubo una conexión inmediata entre ambos”, comentó una fuente cercana a la actriz a la revista TVNotas cuando se dio a conocer su relación.

Desde entonces, la pareja ha disfrutado de una relación sólida y discreta, que ahora ha dado un paso importante con este compromiso. Ambos actores han compartido momentos especiales en redes sociales, pero este reciente anuncio ha sido, sin duda, el más significativo hasta ahora.

Lee: Aseguran que el rey Carlos III pausará su tratamiento contra el cáncer ¿Cuál es su estado de salud?

¿México o Francia?: El dilema de los preparativos

En una reciente entrevista para Venga la alegría, Aleida Núñez habló sobre los emocionantes preparativos de su boda, revelando que aún no han decidido si la celebración se llevará a cabo en México o en Francia, ya que las familias de ambos están en diferentes países.

“Ahorita vamos a hacer los preparativos, porque no nos queremos acelerar. Tenemos que ver los tiempos para que su familia, que está en Francia, pueda estar, o si lo hacemos allá, que mi familia pueda viajar”, explicó la actriz.

Además, Aleida compartió que Francia es un país que la ha enamorado profundamente, lo que podría influir en su decisión final: “En algún momento sí pensamos ir a vivir un tiempo allá. Amo México, pero también la verdad es que en Francia hay lugares hermosos y maravillosos”, comentó, dejando entrever que ambos destinos tienen un significado especial para ellos.

Durante la entrevista, Aleida también relató cómo fue sorprendida por Martín durante un paseo en Italia. “De repente sale esta situación del viaje, y fue así como que, bueno, ¿a dónde vamos? Venecia me parece un lugar muy romántico. Luego, Martín me dijo: ‘Tengo una sorpresa, quiero que tengamos unas fotos de recuerdo’. Mientras estábamos tomándonos fotos en pareja, el fotógrafo me pidió que me quedara sola. Cuando volteo, Martín estaba hincado, ¡me sorprendió muchísimo! Fue una sorpresa hermosa”, recordó con emoción.

Este relato refleja el amor y la complicidad que comparten Aleida y Martín, una pareja que, pese a la diferencia de edades y nacionalidades, ha encontrado la forma de fortalecer su relación y llevarla al siguiente nivel.

Te puede intereresar: Hijo de Roberto Gómez Bolaños se reconcilió con Florinda Meza: “Un momento feliz”

¿Cuál será el siguiente paso Aleida Núñez y su prometido?

Aunque la fecha exacta de la boda aún no ha sido revelada, está claro que Aleida y Martín están disfrutando cada momento de esta nueva etapa. La actriz ha demostrado estar muy emocionada por lo que vendrá, y aunque el lugar aún no está decidido, ya sea en México o en Francia, lo cierto es que será una boda que dará mucho de qué hablar.

Con su carrera consolidada en México y una nueva vida en perspectiva en Francia, Aleida Núñez está lista para embarcarse en una nueva aventura al lado de Martín Babilotte, y sus seguidores no pueden esperar para conocer más detalles de este esperado enlace.

Aleida Núñez revela cómo perdió oportunidades laborales por negarse a ciertas exigencias

Aleida Núñez, reconocida actriz y cantante mexicana, se sinceró durante una entrevista con Horacio Villalobos, donde habló de las dificultades que ha enfrentado en su carrera debido a situaciones incómodas y demandas inapropiadas.

Núñez reveló que ha perdido importantes oportunidades laborales, incluidos roles protagónicos, por no aceptar condiciones que no estaban relacionadas con su talento o profesionalismo.

En la entrevista, Aleida expresó: “En el momento que lo han hecho sí puedo decir que se me han ido grandes oportunidades, incluso protagónicos, por no haber aceptado”. Con esta declaración, la actriz dejó en claro que su negativa a ceder ante presiones injustas le costó oportunidades clave en su trayectoria, pero también subrayó la importancia de mantenerse fiel a sus principios.

La actriz profundizó en las situaciones de poder y control a las que las mujeres, especialmente en la industria del entretenimiento, se enfrentan con frecuencia. Afirmó que, en varias ocasiones, personas en posiciones de autoridad intentan aprovecharse de su estatus para imponer condiciones inapropiadas, algo que considera inaceptable.

“Cuando una persona está en una posición de poder piensa que también te puede poseer como mujer, yo creo que eso se debería de delimitar”, señaló, haciendo hincapié en la importancia de trazar límites claros en las relaciones laborales.

Aleida reconoció que, aunque esta problemática ha sido recurrente a lo largo de los años, afortunadamente hoy existe un mayor número de mujeres que alzan la voz y denuncian estos abusos de poder. Para la actriz, este cambio es positivo y necesario para transformar la industria: “Qué bueno que hoy día ya hay más mujeres que están levantando la voz”, celebró.

La también empresaria reflexionó sobre lo que significa para las mujeres trabajar en una industria como la del espectáculo, donde muchas veces los sueños y proyectos profesionales son condicionados por factores ajenos al talento o el esfuerzo. Para Núñez, esto es algo injusto y lamentable, ya que lo que debería prevalecer es el respeto y la valoración por el trabajo.

“Si estamos en esta carrera como mujeres, en mi caso, es porque queremos alcanzar sueños, queremos cumplir proyectos y que si alguien viene a condicionar eso, es algo muy fuerte”, expresó con convicción.

La experiencia de Aleida Núñez no es única; muchas mujeres en diversas industrias, especialmente en el mundo del entretenimiento, han vivido situaciones similares. La valentía de Núñez al compartir su historia es un recordatorio de los retos que enfrentan las mujeres en la lucha por la equidad y el respeto en sus respectivos campos.

Para más notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas, ve por la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! Búscanos en redes sociales y en tu plataforma de pódcast favorita.