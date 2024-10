Alex habla de Daniel Bisogno y su salud; asegura que ha sido un año muy difícil para su familia

La salud de Daniel Bisogno sigue siendo un tema de gran interés y preocupación para sus seguidores. Tras someterse a un exitoso trasplante de hígado a principios de septiembre, el conductor ha experimentado algunas complicaciones que lo han obligado a regresar al hospital en más de una ocasión.

Uno de los episodios más recientes ocurrió a mediados de mes de septiembre, cuando fue internado nuevamente debido a un cuadro febril, lo que despertó el temor entre sus fans.

Posteriormente, se reveló que Bisogno había contraído una bacteria común, lo que provocó su ingreso a terapia intensiva por precaución. Afortunadamente, gracias a la intervención médica oportuna, pudo volver a casa después de quince días de hospitalización.

En sus redes sociales, el conductor expresó su gratitud a sus seres queridos y compartió su alegría por estar de vuelta en su hogar. Sin embargo, aunque su actitud sigue siendo positiva, sus compañeros de trabajo le han aconsejado que guarde reposo para asegurar una recuperación completa.

Daniel Bisogno fue hospitalizado de emergencia y presentó un cuadro hepático. / Instagram: Daniel Bisogno

¿Cuándo regresa Daniel Bisogno a Ventaneando?

En una reciente entrevista para el canal de “Lo escuché... con Alan Morales”, Linet Puente, compañera de Bisogno en el programa Ventaneando, habló sobre su estado de salud y el deseo del conductor de volver al trabajo.

“Ya quiere regresar. Está listo para regresar, pero hay que tener cuidados todavía”, explicó Puente, quien también aseguró que, aunque físicamente se ve bien, su salud sigue siendo la prioridad.

Durante una visita a la cabina de Jessie Cervantes en EXA FM, donde los conductores de Ventaneando celebraron el aniversario del programa, Pedro Sola también se refirió a la recuperación de Daniel.

“El trasplante de hígado no es cualquier cosa. Se tiene que estar cuidando. Nada más que él, su vida es salir en la tele, y es una desesperación la que él siente, porque nos escribe y nos pone: ‘El día que quieran yo me enlazo con ustedes’, y nosotros le decimos: ‘Tú descansa’”, relató Sola.

Daniel Bisogno en Ventaneando. / TVAzteca

Alex Bisogno aclara los rumores sobre la salud de su hermano

En medio de la preocupación por la salud de Daniel, su hermano Alex Bisogno asistió a la alfombra roja de la obra de teatro Jesucristo Superestrella, donde fue abordado por la prensa.

Durante la entrevista, Alex ofreció una actualización sobre la situación médica de su hermano: “La verdad es que Daniel está muy bien. Ya no puedo darles más noticias, porque afortunadamente hasta este momento las cosas han ido marchando como deben de marchar”, aseguró, dejando claro que el conductor sigue en proceso de recuperación.

No obstante, Alex también confesó que el camino no ha sido fácil, mencionando los momentos de preocupación que ha vivido la familia: “No te voy a negar que sí, un par de veces nos causó sustitos... pero el momento tenía que llegar, se hizo la operación que se tenía que hacer y afortunadamente los pronósticos han sido favorecedores para él”.

Asimismo, aprovechó para aclarar algunos de los rumores que circulan en redes: “Siempre dicen cosas de que Daniel se está muriendo, que lo vieron en el hospital otra vez... Lo trasplantaron del hígado, por obvias razones pues él va tener que seguir yendo a tratamiento, a revisiones, a estudios, pero eso no quiere decir que esté mal”.

Sobre la bacteria que contrajo Daniel, Alex explicó que es algo común en personas inmunosuprimidas, es decir, con el sistema inmunológico debilitado: “Lo de la bacteria es real, pero tampoco está fuera de lo normal... el problema es que las malas bacterias también se reproducen. Esta bacteria brincó al torrente sanguíneo, pero afortunadamente ya se controló y ya está en casa”, detalló.

Alex, el hermano de Daniel Bisogno, no se despegó del hospital. / Fotos: Carpio y Sánchez

Un año difícil para la familia Bisogno

Alex Bisogno también aprovechó para compartir cómo este año ha sido uno de los más complicados para su familia.

“Los últimos 8 meses de este año han sido los peores para la familia, la verdad. Perdí a mi mamá, Daniel ingresó dos veces al hospital, lo trasplantaron... la verdad no he tenido ni tiempo de llorarle a mi mamá, no he tenido tiempo de nada, estoy en automático viviendo”, confesó. A pesar de las dificultades, Alex encontró en su trabajo una forma de sobrellevar la situación: “Mi trabajo es mi mejor terapia”.

Con estas declaraciones, tanto Daniel como su familia parecen mantenerse fuertes ante las adversidades, enfocándose en su salud y en asegurar que el conductor se recupere completamente antes de volver a sus actividades habituales.