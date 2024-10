Karla Díaz responde comentarios en redes sobre su peso: “De cuerpos ajenos no se habla”

Karla Díaz, integrante del famoso grupo JNS, ha vuelto a ser blanco de comentarios sobre su cuerpo, en esta ocasión relacionados con su peso. Los rumores de un posible embarazo comenzaron después de que la cantante revelara que estaba intentando tener hijos junto a su pareja, Dany Dayz.

Sin embargo, este tipo de especulaciones han afectado a la artista, quien recientemente expresó su incomodidad por las críticas constantes acerca de su apariencia física.

En diversas ocasiones, Karla ha pedido a los medios de comunicación que dejen de preguntarle sobre el tema del embarazo, ya que el proceso ha sido complicado para ella. Además, ha subrayado que los comentarios sobre su cuerpo, en especial, aquellos que señalan que tiene “pancita”, le generan presión sobre su apariencia y la han llegado a afectar.

La cantante ha logrado posicionar su programa de entrevista en YouTube, ‘Pinky Promise’ que cuenta con varias temporadas. / Facebook: Karla Díaz

Karla Díaz pide que paren las críticas y comentarios sobre los cuerpos ajenos

En respuesta a estos comentarios, Karla decidió alzar la voz y lanzar un mensaje de reflexión en sus redes sociales, pidiendo respeto por los cuerpos ajenos.

“De cuerpos ajenos no se habla”, declaró enfáticamente la conductora del popular programa ‘Pinky Promise’. Karla invitó al público a pensar antes de emitir juicios sobre el peso de una persona, destacando que, en muchos casos, un aumento de peso puede estar relacionado con problemas hormonales o de salud, circunstancias que quienes critican desconocen.

“Hemos tratado de hacerle ver a la gente que primero que nada de los cuerpos no se debe de hablar”, explicó. “No sabes si la persona tiene problemas para bajar de peso o una enfermedad que le impide estar en su figura perfecta”. Karla Díaz

Aunque en el pasado estos comentarios le afectaban, Karla Díaz ha dejado claro que hoy día ha aprendido a darle menos importancia.

“Al principio sí me afectaban, pero la verdad ahora estoy súper enfocada en lo mío”, comentó, destacando que lo más importante para ella es mantenerse centrada en sus proyectos y no en las críticas sobre su físico. “Si se me ve panza o no, que la gente siga diciendo cosas. Yo estoy en mi centro y siento que eso es lo más importante”, concluyó.

Karla Díaz le desea lo mejor a sus compañeras de JNS

En marzo de 2024, Karla Díaz tomó la decisión de hacer una pausa en su carrera musical y alejarse del grupo JNS, donde había sido miembro por años. La cantante explicó que quería dedicar más tiempo a sí misma y a su familia, una decisión que no fue fácil pero que consideró necesaria para su bienestar personal. A pesar de haber dejado el grupo, Karla ha expresado públicamente su apoyo incondicional a sus compañeras, Melissa, Regina y Angie.

“Me da gusto que hayan seguido. Lo primero que les dije fue sigan adelante”, comentó Karla, dejando en claro que su salida no afectó la fuerte relación que mantiene con el grupo. Recordó también que en el pasado JNS había funcionado con tres integrantes sin mayores inconvenientes. “Ya en algún momento fuimos tres integrantes y no pasó nada. Sé que les está yendo increíble y van a seguir brillando para siempre”, agregó con afecto y admiración hacia sus excompañeras.

La pausa de Karla en la música no significa el fin de su carrera, sino un espacio para priorizar su vida personal, mientras sigue apoyando a sus amigas en sus respectivos caminos dentro del grupo JNS, al que tanto aportó durante años.

