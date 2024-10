Maribel Guardia dona ropa de Julián Figueroa y revela planes para las cenizas de su hijo

A más de un año de la dolorosa pérdida de su hijo, Julián Figueroa, Maribel Guardia ha compartido algunos de los planes que tiene para rendirle homenaje en este Día de Muertos, así como los proyectos relacionados con sus pertenencias y sus cenizas. En medio de su duelo, la actriz y cantante sigue honrando la memoria de su hijo con profundas acciones que reflejan el amor y la cercanía que tenía con él.

Guardia comentó que este año planea colocar una ofrenda especial para Julián, ya que él disfrutaba mucho de esta tradición.

“Para Julián era muy importante la ofrenda de muertos”, explicó Maribel, añadiendo que le pondrá algunos objetos significativos, como una chamarra roja y un sombrero que por fin logró encontrar.

“La vez pasada le puse uno beige que a él no le gustaba, pero el otro no lo encontraba. Me puse a rezar el rosario y lo encontré, este año lo voy a poner”, relató la artista.

Maribel Guardia confirmó el lunes 10 de abril el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa. / Instagram: julian_f.f

Mira: Paola Rojas: Mhoni Vidente dice que exintegrante de ‘LCDLFMX’ ocupará su lugar en ‘Netas Divinas’

Maribel revela que se animó a donar ropa de Julián al museo de Joan Sebastián

En cuanto al proceso de lidiar con la ausencia física de Julián, Maribel admitió que aún no se ha sentido lista para entrar completamente a su cuarto, lugar que guarda muchas de las pertenencias de su hijo. Sin embargo, ya ha dado un primer paso al donar algunas de sus prendas al museo dedicado a Joan Sebastian, el legendario cantautor y padre de Julián.

El museo, que se inaugurará próximamente en Juliantla, Guerrero, será un espacio donde las generaciones futuras podrán apreciar estas valiosas piezas. “Este año regalé casi toda la ropa de show que era de Joan Sebastian y de Julián, la di al museo de Joan, porque sé que son prendas únicas e irrepetibles y se podrían perder en las próximas generaciones”, explicó Maribel, dejando claro el valor histórico y emocional de estos objetos.

A pesar de haber donado gran parte de las prendas, Maribel confesó que aún conserva una prenda de Julián, dado que no ha podido entrar completamente al cuarto de su hijo. Además, mencionó que el museo será un lugar abierto para los seguidores de ambos artistas. “Este museo va a ser para todo el mundo en algún momento, cuando se inaugure, para estar disponible para todos sus fans y seguidores”, afirmó.

Julián fue fruto del amor entre Maribel y Joan Sebastian. / Archivo TVNotas

Mira: ¿Alejandra Guzmán sufrió lesiones tras su caída en el aeropuerto? Su hermano Luis Enrique responde

Maribel Guardia revela los planes que tiene con las cenizas de Julián

En relación con las cenizas de Julián, Maribel sigue reflexionando sobre qué decisión tomar.

“Las cenizas las tengo aún conmigo y quizá las tenga hasta el día que me muera, pero no sé. Ya compré un nicho en una iglesia y a lo mejor un día tomo la decisión de ir a colocarlas ahí cerca de la casa, y el día que yo me muera que me pongan ahí con Julián si Dios quiere”. Maribel Guardia

Maribel Guardia reveló que aún no hay fecha para la inauguración de este museo, pero que será del agrado de los fans del cantante.

Guardia continúa honrando la memoria de Julián Figueroa a través de estos gestos llenos de significado, manteniendo viva su esencia en cada paso que da.

Mira: Gala Montes en guerra con Briggitte Bozzo por llamarla “malagradecida”