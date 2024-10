Gala Montes en guerra con Briggitte Bozzo por llamarla “malagradecida”

Gala Montes y Briggitte Bozzo están envueltas en una fuerte polémica. Ambas actrices protagonizaron un encontronazo derivado por Lau, la estilista de las dos ‘Chicas superponedoras’.

La argentina encendió la chispa del conflicto luego de que expresó su descontento sobre el estado en el que Montes devolvió la ropa, zapatos y accesorios que había usado durante su tiempo en ‘La casa’, así como en algunos eventos.

“Qué horrible trabajar con gente así que te mande las cosas como un basurero… Lástima y vergüenza ajena”, escribió Lau en una publicación en Instagram.

Lau stylist expone a Gala Montes / Instagram: @pitufinalau

Rápidamente, Gala respondió al post de Lau y, muy a su estilo, arremetió en su contra: “Neta, a mí la ropa que Laura me daba era de Shein. Te lo pago, pero no vengas ahorita a hacer conflicto por algo que es tu culpa y que tú, como stylist, deberías de saber”, dijo Gala en un en vivo.

- @GalaMontes2 DEFENDIENDOSE DE LAU STYLIST Y LO POCO PROFESIONAL QUE ES, ESO GALA NO TE QUEDES CAYADA ALGUIEN LO TENIA QUE DECIR! 👏🏻 pic.twitter.com/jhS8jgcnyR — TEAM MATRIOSHKA. (@TeamMatrioshka) October 9, 2024

Te puede interesar: Briggitte Bozzo pide a Gala Montes no ser “malagradecida” con Lau, su estilista

Briggitte Bozzo defiende a Lau de Gala Montes y la llama “malagradecida”

En medio de este pleito, Briggitte Bozzo salió a respaldar a Lau. Apuntó que, aunque quiere mucho a Gala Montes, no le pareció que se haya portado de esta manera en redes y exponga a la stylist.

“Discúlpenme, y yo amo a Gala con todo mi corazón, pero es que, a ver, también es como desvalorar el trabajo de un mesero. No lo vas a tratar c*lero porque está atendiendo, sea quien seas. No puedes ser así, no puedes ser una persona malagradecida, nunca, o sea, Lau me conoce perfectamente. Lau es mi amiga y con Lau yo trabajo superbién”. Briggitte Bozzo

Briggitte defiende a Lau y llama malagradecida a Gala 😱🔥 #ComaNews pic.twitter.com/moOiXDOYGH — La Comadrita (@lacomadritaof_) October 9, 2024

Mira: Alejandra Guzmán reaparece y aclara el tema su tremenda caída ¿Aceptó que no estaba sobria?

Gala Montes le contesta a Briggitte Bozzo por llamarla “malagradecida”

Aunque Briggitte salió a explicar en un en vivo que ella no llamó “malagradecida a nadie” y pidió que pararan las críticas para sus dos amigas. Gala Montes no se contuvo y le envió fuertes indirectas a su excompañera de cuarto en medio de todo el escándalo.

El fandom de la actriz no se quedó callado. Tanto que recordaron cuando la también cantante protagonizó el pleito con Adrián Marcelo y Briggitte no la defendió. Incluso, esta última se molestó por no haber “acudido al cine” y lucir su outfit por el pleito que protagonizó su amiga.

Además, algunos usuarios hicieron comentarios en los que señalaron que “no les gustaría tener una amistad como la de Briggitte”. Todo lo anterior fue reposteado por Gala, lo que fue considerado como una contundente respuesta hacia Bozzo.

“Dios me libre de amigas que me defiendan como la Briggi a Gala. En fin, la hipotenusa.. #GalaMontes”. “Tuve un déjà vu al momento de ‘yo si quería ir al cine, no mam… Mi outfit’”, se lee en las publicaciones.

X

X

Eso no es todo, también reposteó las críticas de algunos diseñadores hacia Briggitte.

X

Sin embargo, la mañana de este jueves 10 de octubre, Gala compartió otro post en el que puntualizaría que “las peleas con Briggitte son su manera de demostrarle su amor”. No obstante, se desconoce si ambas ya hablaron de manera privada para arreglar el asunto.

X

No te pierdas: Karime Pindter hace tremendo desaire a Sian Chiong en alfombra roja: VIDEO

Marie Claire Harp apoya a Gala Montes en escándalo con Lau stylist

La polémica situación se volvió tan viral en redes sociales que algunos exintegrantes de ‘La casa de los famosos México’ reaccionaron y externaron su postura.

Marie Claire Harp, exparticiante del reality, hizo un live con sus seguidores y reaccionó a los videos que se difundieron de lo sucedido con Gala, Lau y Briggi. En estos clips se puede ver que la venezolana apoya a la actriz mexicana, ya que le pidió a la stylist el costo de las botas para que se las pague y deje la controversia.

Marie Claire: CUÁNTO CUESTAN LAS BOTAS LAURAAA? 😠



Ella es una de nosotras jajajajaks 😭



WE LOVE U GALA #GalaMontes pic.twitter.com/XWaF6pIhqn — Sof ❤️‍🩹 (@gldngala) October 10, 2024

A esto, Gala contestó: “En este perfil amamos a Marie Claire”. Sin embargo, quienes han brillado por su ausencia han sido los demás miembros del team ‘Mar’, tal como Karime Pindter, Arath de la Torre y Mario Bezares. ¿Hablarán respecto a este escándalo?