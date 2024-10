Briggitte Bozzo pide a Gala Montes no ser “malagradecida” con Lau, su estilista

A pesar de que ‘La casa de los famosos México’ concluyó hace poco más de una semana, el drama entre los exhabitantes parece no tener fin. En esta ocasión, Gala Montes, Briggitte Bozzo y su estilista venezolana, Lau, se encuentran en medio de una nueva controversia.

Todo comenzó cuando los exintegrantes del reality regresaron a sus redes sociales para compartir su vida cotidiana.

En particular, un posteo de Lau, la estilista de Briggitte y Gala, encendió la chispa del conflicto al expresar su descontento sobre el estado en el que Montes devolvió la ropa, zapatos y accesorios que había utilizado durante su tiempo en la casa.

Mira: ¿Problemas con Beba Montes? Agencia que la contrató lanza mensaje misterioso y ella los deja de seguir

Lau stylist expone a Gala Montes / Instagram: @pitufinalau

“Qué horrible trabajar con gente así que te mande las cosas como un basurero… lástima y vergüenza ajena”, escribió Lau junto a una foto que mostraba los artículos en cuestión.

Gala despotrica contra Lau su stylist

La respuesta de Gala no se hizo esperar. En un video, Gala Montes arremetió:

“Me das un collar que puedo hacer en ‘Fantasías Miguelito’ que mi sobrina lo hace mejor y me lo quieres cobrar como si fueran perlas traídas del océano… y me dice, ‘te lo cobro’; pues te lo pago, pero dónde voy a comprar el p*nche collar. Y entonces… (dice) ‘no, no, no, deposítamelo’; ah c4brón, no, o sea, qué te voy a depositar, (dime) dónde compro el collar, y ya no me dijo nada”. Gala Montes

- @GalaMontes2 DEFENDIENDOSE DE LAU STYLIST Y LO POCO PROFESIONAL QUE ES, ESO GALA NO TE QUEDES CAYADA ALGUIEN LO TENIA QUE DECIR! 👏🏻 pic.twitter.com/jhS8jgcnyR — TEAM MATRIOSHKA. (@TeamMatrioshka) October 9, 2024

Mira: ¿Gala Montes es “grosera” con sus empleados? Estilista se queja de trabajar con “cierta famosa”

Gala continuó, mencionando un conflicto reciente relacionado con unas botas.

“El último altercado que tuvimos fue este de las botas, que me manda las botas más chafas del mundo. Por si alguien quiere contratarla de stylist, no se metan en p3dos. Digo, Laura no cobraba nada porque era un ganar-ganar (…) Neta, a mí la ropa que Laura me daba era de Shein. Te lo pago, pero no vengas ahorita a hacer conflicto por algo que es tu culpa y que tú, como stylist, deberías de saber”. Gala Montes

Además, Gala criticó a Lau por su actitud. “Qué feo que vengan personas como tú a nuestro país, que les ha dado tanto trabajo a los extranjeros. Dejemos de idealizarlos de verdad. Llegas con un pésimo carácter a querer ordenar, a querer decir, le dije perdóname no voy a comprar las botas porque se me rompió el tacón y esta vieja me las quiere cobrar como si fueran Chanel ”.

Briggitte defiende a Laura de Gala Montes

En defensa de su amiga, Briggitte Bozzo salió a respaldar a Lau, pues aunque quiere mucho a Gala Montes, no le pareció que se porte de esta manera en redes y la exponga.

“Discúlpenme, y yo amo a Gala con todo mi corazón, pero es que, a ver, también es como desvalorar el trabajo de un mesero. No lo vas a tratar c*lero porque está atendiendo, sea quien seas. No puedes ser así, no puedes ser una persona malagradecida, nunca, o sea, Lau me conoce perfectamente. Lau es mi amiga y con Lau yo trabajo súper bien”. Briggitte Bozzo

Hasta el momento, Gala Montes no ha reaccionado al comentario de Briggitte Bozzo.

Mira: Jennifer Lopez rompe el silencio sobre su divorcio con Ben Affleck: “Me sentía sola”