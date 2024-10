¿Alejandra Guzmán sufrió lesiones tras su caída en el aeropuerto? Su hermano Luis Enrique responde

La aparatosa caída de Alejandra Guzmán en el aeropuerto de la Ciudad de México sigue siendo tema de conversación en redes sociales. Si bien la famosa dijo que todo se debió a que una persona “le puso el pie”, muchos siguen especulando que se encontraba en estado inconveniente.

Más allá de la causa del incidente, sus fans quedaron preocupados por las secuelas que pudo haber causado en la salud de la cantante. Desde hace algunos años, la famosa tiene unas prótesis de titanio en la cadera a raíz de un mal procedimiento estético que le realizaron en 2013.

En 2022, sufrió una aparatosa caída durante una presentación. En aquel entonces, fue trasladada al hospital, donde le realizaron una intervención quirúrgica por una dislocación en la cadera derecha.

Debido a la preocupación de los fanáticos, el hermano de la intérprete de ‘Mala hierba’, Luis Enrique Guzmán, reveló como se encontraba tras lo sucedido.

En una entrevista para ‘Venga la alegría’, Luis Enrique Guzmán señaló que, pese a la fotografía que publicó su hermana sobre la lesión en el tobillo que sufrió por su reciente caída, Alejandra se encuentra bien.

Luis Enrique Guzmán

“Es normal (la preocupación), con sus dos caderas de titanio, pues no está tan fácil caminar. Creo que no (se lastimó la cadera). Todo bien. Nosotros hablamos diariamente. Gracias a Dios, no le pasó nada. Se vio fea la caída. Me dijo ‘sí, me di un fregadazo, pero estoy bien’”