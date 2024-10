Excuñado de Alejandra Guzmán busca reconciliación entre la cantante y Frida Sofía

Para nadie es un secreto que la relación entre Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía, ha sido tensa en los últimos años. Si bien la cantante ha expresado su deseo de reconciliarse, la influencer ha dejado en claro que no le interesa.

Debido a esta situación, Pedro Moctezuma, quien es tío de la joven, se mostró dispuesto a apoyar a la intérprete de ‘Eternamente bella’ para que pueda limar asperezas con Frida Sofía.

En un encuentro con la prensa, el hermano mayor de Pablo Moctezuma manifestó lo mucho que desea un acercamiento entre madre e hija.

“Sería hermoso, la verdad sería hermoso. Yo a Alejandra la quiero mucho. Hace mucho que no la veo. Que Dios la bendiga, le mando un fuerte abrazo. Me encantaría ese acercamiento entre Alejandra y Frida, ojalá se dé, Dios quiera que esto pase porque al final hay que perdonar, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes en los seres humanos es tener el don del perdón y que el orgullo y la soberbia no nos ganen”. Pedro Moctezuma

Excuñado de Alejandra Guzmán reconoce que Frida Sofía ha luchado con problemas de salud mental

Durante la conversación, el también productor señaló que su sobrina ha lidiado con muchos problemas relacionados con su salud mental. Sin embargo, destacó que, durante la última visita de la joven a México, la vio muy bien.

“Frida es una persona que también ha luchado mucho en la parte de salud mental. En mi familia hay muchas cosas que se tienen que atender. Es una niña que, pues, la he echado muchas ganas. Vino aquí a México, estuvo con nosotros en una cena familiar, le di un abrazo con mucho cariño, estuvimos ahí platicando, yo la veo muy bien”, expresó.

Para finalizar, afirmó que su hermano, Pablo, y el resto de su familia siempre han apoyado a la creadora de contenido: “Pues mi hermano está ahí, siempre apoyando, ¿qué les puedo decir?, siempre somos una familia muy unida nosotros, y apoyando sobre todo a Frida en todo momento”, concluyó.

¿Por qué Alejandra Guzmán y Frida Sofía están distanciadas?

Aunque hubo una época en la que se llevaban muy bien, todo cambió después de que Frida Sofía hablara sobre los supuestos abusos que sufrió por parte de su abuelo, Enrique Guzmán.

La cantante no creyó en la versión de su hija y afirmó que todo se debía a sus “problemas mentales”. Desde allí, no han vuelto a contactarse.

Hace algunas semanas, Frida Sofía regresó a México. Si bien la joven no ha dicho los motivos de su visita, una fuente cercana contó a TVNotas que vino para rectificar la denuncia en contra de Enrique Guzmán.

Asimismo, nos dijo que a Alejandra le duele mucho seguir distanciada de su hija. No obstante, no está dispuesta a dar el primer paso.

