Karla Díaz entrevista a Katy Perry en Pinky Promise y su “terrible inglés” genera controversia en redes

Katy Perry estuvo en México para anunciar su gira ‘The Lifetimes Tour’ hace unos días y no solo visitó ‘Venga la alegría’ en TV Azteca, sino que también hizo una aparición en uno de los programas más populares de YouTube, ‘Pinky Promise’, conducido por la cantante y exintegrante de JNS, Karla Díaz. Sin embargo, la entrevista no estuvo exenta de polémica, ya que el dominio del inglés de Karla Díaz fue un tema a discusión en redes sociales.

Karla Díaz entrevista a Katy Perry “en inglés”, pero fue un desastre

Luego de esperar que el capítulo saliera a la luz, finalmente este jueves se estrenó. Luego de la vergüenza que pasó Katy Perry en ‘Venga la alegría’, seguidores le solicitaron a Karla que ella no la hiciera sentir incómoda, por lo que estaban expectantes para saber cómo había sido la dinámica y hacer algo digno de la estrella internacional.

Para sorpresa de muchos, Karla Díaz no entrevistó a Katy Perry en inglés, sino que utilizó un intérprete al que la cantante podía escuchar a través de un “chícharo” o audífono, mientras Karla hacía el intento de pronunciar algunas palabras en inglés para explicarle a su invitada las dinámicas o preguntas que debía contestar.

Incluso en un momento, Karla, visiblemente nerviosa, comentó: “My English is terrible, I understand, but I don’t speak it” (“Mi inglés es terrible, lo entiendo, pero no lo hablo”), a lo que Katy Perry respondió amablemente: “My Spanish is terrible... you’re doing great, don’t worry” (Mi español es terrible, lo estás haciendo bien, no te preocupes), mostrando comprensión y paciencia ante la situación.

Critican a Karla Díaz por no saber inglés

A pesar de la amabilidad de Katy Perry, el nivel de inglés de Karla Díaz fue tema de debate en redes sociales, donde muchos usuarios criticaron el manejo del idioma, mientras que otros defendieron la actitud de Karla, reconociendo que su esfuerzo y carisma fueron más que suficientes para lograr una entrevista amena.

La situación se volvió viral, y los comentarios sobre el “terrible inglés” de Karla fueron tendencia en X y otras plataformas.

Algunos dejaron comentarios como:

“Marilyn Cote habla mejor el inglés que Karla Díaz. Cuando llegó el mariachi, la cara de Katy Perry pensando que otra vez pasaría lo de Venga la alegría”

“Is a speshial gif for yu tat women mexican”, escribió otro usuario burlándose de la pronunciación y el uso de las palabras de Karla cuando lo que quería decir era que el grupo de mariachi de mujeres era un regalo especial para ella y continuó: “QUEEEEE????? ay la Karla Díaz ni hablar en ‘lenguaje’ inclusivo pudo hace meses, qué la hizo pensar que podría hablar en inglés???? la Katy ya vivió el tour del cringe”.

“¿Por qué tratan de hablar inglés nivel telesecundaria primer grado si no es su fuerte? mejor o ponen un intérprete o pidan al invitado que lleve uno porque de plano se oye too nasty!! (Muy sucio)”

“Honestamente el inglés de Karla is a sht (está de la mie…), pero Katy fue demasiado humilde, amena, ocurrente muy easy going (tranquila). Me divirtió demasiado; no le conocía esa faceta que me cayó muy bien. La conductora mexicana le echó ganitas y le salió bien al final del día”

“Open you (le dice) jajajajaja”, cuando le quería expresar que abriera su corazón y contestara de la manera más honesta posible, lo que pudo haberse dicho con otras palabras en inglés mejor empleadas para explicarlo

“Amé cuando Karlita le dice ‘Margarrira’ y ‘Palouma’ ¿Si hablas español con acento gringo, se convierte en inglés?”

“Pena ajena”

“A la niñas de JNS les robaron la adolescencia, ni prepa tienen”

“Es que neta que Karla Díaz tan mam.., tan disque fresa y ¿no sabe inglés? Para poder hacerle una entrevista a Katy Perry, wey, qué oso!”

Y otros reconocieron:

“Obvio Katy tenía intérprete en el audífono. Se agradece el esfuerzo de Karla. Además logró hacer la interacción amena a pesar de la diferencia de lenguaje”

“Bueno pero los gringos para hablar español tampoco es que sean la gran cosa y no los atacan los otros gringos. Burlarse de cómo hablas mal otro idioma es tradición exclusiva mexicana”

“La verdad este sí fue un verdadero tributo, no dio cringe”