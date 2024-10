Aleida Núñez se casa por las dos leyes con su prometido, el francés Martin Babilotte

Aleida Núñez vive uno de los momentos más luminosos de su vida. Martin Babilotte, su pareja desde 2022, la llevó a Italia y, en Venecia, en un escenario muy romántico, le pidió matrimonio. La actriz y cantante lloró de emoción y, por supuesto, le dijo que sí. Esto nos platicó: “Vivo una etapa muy especial. Estoy agradecida con Dios y la vida por este momento tan bonito”.

“En Venecia fue donde él me dio esta sorpresa maravillosa. Llegó y me dijo: ‘Contraté una sesión de fotos para tener recuerdos de los lugares emblemáticos’. Casi al final de la sesión, me dijo el fotógrafo: ‘Voltea para aquel punto para hacerte unas tomas sola’. Eso le dio tiempo a Martin para aparecer y que me dijera: ‘Ale, mi amor, ¿te quieres casar conmigo?’”.

“Me llené de emoción, de alegría, de lágrimas. Fue un momento muy bello. Por supuesto, le dije: ‘Sí acepto. Quiero estar a tu lado para toda la vida’”.

“Ese viaje ya lo teníamos contemplado. También porque mi hijo iba a un concurso del Mundial de robótica en Brescia, donde quedó en tercer lugar y estoy muy orgullosa de él”.

cortesía de la actriz

Aleida Núñez confiesa que tendrá dos bodas una México y la otra en Francia

¿Cómo supiste que Martin es el hombre indicado?: “Somos compatibles en muchas cosas. Tenemos complicidad, confianza, respeto, comunicación. El próximo año, primero Dios cumplimos tres años juntos”.

“Vamos a tener dos bodas: una en México y una en Francia. Apenas voy a empezar a planearla. Las dos van a tener matices diferentes. Tienen que ser muy especiales, diferentes, únicas. Vamos a tener oportunidad de que él reúna allá a toda su familia y sus amigos. Yo acá tendré a toda mi familia”.

“Ninguno de los dos nos hemos casado por la iglesia y vamos a organizar boda civil y por la iglesia. Tenemos tres opciones: Playa, ciudad o un lugar colonial, para que sea una boda mexicana. Quiero que sea especial, porque será para toda la vida”.

“Mi hijo está super feliz. Martin también tiene un hijo y hemos convivido los 4 en distintos momentos. Nos tenemos un gran cariño y ellos se llevan increíble”.

“Nos vamos a quedar a vivir en México porque los dos tenemos proyectos. En un futuro podríamos pensar tal vez en otro lugar. A mis suegros los conozco desde el inicio de nuestra relación”.

“Tenemos mucho que aprender tanto de los papás de Martin como de los míos porque ellos llevan toda la vida juntos. Mis papás tienen 50 años de casados y sus papás tienen más de 50 en pareja. Tenemos el buen ejemplo en casa. El amor, el respeto, la confianza y la admiración mutua han sido la fórmula de nuestros padres para seguir juntos”.

“Vivimos juntos desde hace tiempo. Eso también nos da oportunidad de saber que tenemos la capacidad de compartir y pasarla bien en un mismo espacio. Estamos muy contentos”, finalizó.

cortesía de la actriz

¿Quién es Martin Babilotte?

Actor y empresario de origen francés de 37 años.

Actualmente es director comercial de una casa editorial con presencia a nivel internacional.

Se formó académicamente en España, Brasil y Francia, cursando diversas especialidades de marketing y comercio internacional.

Habla 4 idiomas.

En el medio artístico se ha desarrollado como standupero, y es conocido como “el Francés”.

Hace unos días Aleida Núñez también estuvo como invitada especial en el Mintagrit de Horacio Villalobos en la cual, la reconocida actriz y cantante mexicana, se sinceró durante una entrevista donde habló de las dificultades que ha enfrentado en su carrera debido a situaciones incómodas y demandas inapropiadas.

Núñez reveló que ha perdido importantes oportunidades laborales, incluidos roles protagónicos, por no aceptar condiciones que no estaban relacionadas con su talento o profesionalismo. El episodio también está disponible en pódcast.

