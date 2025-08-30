¿La casa de los famosos no está en vivo? Wendy Guevara revela secreto del programa y redes explotan

Wendy Guevara, ganadora de la segunda temporada de La casa de los famosos México y actual conductora del reality, confesó recientemente un detalle de la presente temporada del programa que desató la polémica en redes entre fans y seguidores. ¿De qué se trata? ¿Todo está grabado y planeado?

Wendy Guevara / Redes sociales

¿La casa de los famosos México es en vivo? Esto dijo Wendy Guevara

A través de un video publicado en su canal de YouTube, Wendy Guevara compartió con sus seguidores una información que muchos sospechaban, pero nadie del elenco había confirmado: las transmisiones en vivo del canal 24/7 del reality tienen un retraso de algunos minutos. Según detalló, no se trata de grabaciones antiguas, sino de una ligera demora intencional.

“En el 24/7, vamos atrasados con tres o cuatro minutos… es en vivo, está pasando algo y después de tres o cuatro minutos ustedes lo ven” Wendy Guevara

Según Guevara, esta práctica se implementa como una medida preventiva en caso de peleas, accidentes o situaciones que la producción necesite contener o moderar antes de ser difundidas al público.

La influencer incluso anticipó posibles consecuencias por su confesión: “ Me vale m4dre que me regañen, vamos atrasados ”, dijo. Con esta declaración, Wendy no solo confirmó una práctica común en realities televisivos, sino que también abrió la puerta a cuestionamientos sobre la transparencia del programa.

La casa de los famosos ¿se cancela? / Redes sociales

¿Producción de La casa de los famosos México hace trampa con transmisión en vivo?

Las reacciones ante la declaración de Wendy Guevara no se hicieron esperar. Mientras algunos fans agradecieron su honestidad, otros la acusaron de “traicionar” a la producción al revelar detalles internos del formato. La situación ha generado debate sobre si su comentario fue una imprudencia o simplemente un acto de sinceridad con su audiencia.

Críticos y usuarios en redes sociales no tardaron en emitir su opinión. Algunos minimizaron el tema argumentando que “ no es un secreto, casi todos los programas en vivo tienen delay por seguridad o razones técnicas ”, mientras que otros sugirieron que el retraso podría ser usado para manipular lo que el público ve: “ Parece que les dan indicaciones, por eso les cortan las cámaras ”, se lee en algunos comentarios.

Este tipo de retrasos, conocidos como “delay”, son habituales en la televisión en vivo para evitar la transmisión de contenido sensible o no apto, especialmente en programas con participantes impredecibles como es el caso de LCDLFM.

Wendy Guevara en La casa de los famosos México / Redes sociales

Wendy Guevara vs Ninel Conde; ‘la Perdida’ arremete, tras comentario ‘transfóbico’

Durante una transmisión en vivo, Ninel Conde expresó su inconformidad por la eliminación de Priscila Valverde en La casa de los famosos México, argumentando que aportaba más que otros concursantes. También aseguró que el público está en contra del team “Día” y criticó que “ninguna mujer” ha ganado el reality en su versión mexicana.

Aunque no mencionó a Wendy Guevara directamente, usuarios en redes interpretaron el comentario como una negación de su victoria, considerándolo transfóbico, ya que Wendy fue la primera mujer trans en ganar el programa .

Ante la polémica, Wendy respondió en un live, señalando que no piensa pelear con Ninel y sugirió que su comentario podría deberse a su molestia por haber sido eliminada del show.

“Cuando andan diciendo esas cosas, las andan cancelando a las artistas, hay chicas de la comunidad trans que se consideran mujeres y las respeto, yo sí me gusta que me respeten, yo no me considero una mujer 100 por ciento” Wendy Guevara

Las declaraciones de ambas figuras dividieron opiniones en redes sociales, generando un intenso debate sobre identidad, respeto y representación en los medios.

