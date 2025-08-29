Priscila Valverde aclara comentario sobre que Ninel Conde debía estar en los libros de historia de México

Durante una entrevista reciente con la conductora Marie Claire Harp, Priscila Valverde, tras su eliminación de La casa de los famosos México el pasado domingo 23 de agosto, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública. La modelo generó polémica al asegurar que Ninel Conde debería aparecer en los libros de historia, un comentario que rápidamente se viralizó y se transformó en memes en redes sociales.

Ante la ola de reacciones, Valverde decidió aclarar lo ocurrido y explicar el verdadero contexto de sus palabras, respondiendo a las críticas y precisando qué quiso decir con su declaración. ¿Qué fue lo que dijo realmente Priscila sobre “el Bombón asesino”?

Te puede interesar: Facundo llama “actor chafa” a Alexis Ayala en La casa de los famosos México 2025 y enciende la polémica

Priscila Malverde en La casa de los famosos México 2025 / Instagram

¿Qué fue lo que dijo Priscila Valverde sobre Ninel Conde?

Durante el segmento de la entrevista, Priscila Valverde destacó la trayectoria de Ninel Conde y su impacto dentro del entretenimiento mexicano.

Priscila Valverde “Ninel, la bombón suculenta, asesina y todo que ver. Eres una mujer muy imponente, eres muy protectora, eres una madre, una gran amiga, una gran hermana. También eres muy buena consejera. Te admiro, eres un ícono en la cultura mexicana. Tú ya debes estar en el libro de historia. Para mí, dormir al lado del mito fue una locura que aún no me creo. Eres de admirar, eres una gran persona”

La declaración rápidamente se volvió viral, en gran parte debido a los gestos de sorpresa de Marie Claire Harp, que fueron ampliamente compartidos en redes sociales, generando memes y comentarios sobre la relación entre ambas figuras y la repercusión de Ninel Conde en la cultura popular.

Te puede interesar: La casa de los famosos México: Mar Contreras explota vs Dalilah Polanco ¿se burló de sus padres que murieron?

¿Qué explicación dio Priscila Valverde sobre la polémica de su comentario?

Priscila Valverde aclaró que su comentario fue en tono de broma:

“Yo lo dije de broma, es un halago, un halago en chiste, es cultura general refiriéndome a que todo México la conoce, sabemos quién es Ninel Conde, sabemos que ‘Alma Rey’ ha sido su cosa más icónica, pero fue un chiste”. Priscila Valverde

Sobre las críticas que ha recibido Ninel Conde en redes por su participación en La casa de los famosos México, Valverde señaló: “No estoy enterada de todos los comentarios que se le están haciendo, yo a Ninel la quiero mucho, tuvimos una amistad muy bonita, pero no he visto exactamente qué es lo que están diciendo, no podría opinar porque no estoy informada de lo que pasó”.

También confirmó que se comunicó con la cantante: “Ya nos escribimos para saber cómo estaba, que estaba bien, pero ella se tardó en responderme, yo ya no le respondí. Espero que los demás participantes lleguen a la final”.

Te puede interesar: ¿Abelito abandona al cuarto Noche en La casa de los famosos México 2025? “Este es un nuevo comienzo”

¿Quién es el favorito de La casa de los famosos México para Priscila Valverde?

Tras su salida de La casa de los famosos México 2025, Priscila Valverde fue cuestionada sobre a quién veía como posible ganador del reality. La influencer aseguró que dentro de la competencia hay varios participantes con gran potencial, pero destacó en especial la energía y actitud positiva de Shiky, quien describió como alguien que “ama la vida y contagia esas ganas”, lo que, para ella, lo convierte en uno de los concursantes más fuertes.

Además, Valverde reconoció las cualidades de otros integrantes como Abelito, a quien definió como “un ser increíble”, Guana, a quien calificó como un hombre muy talentoso, y Dalila, a quien demostró una gran representación de la mujer guerrera dentro de la casa. Con estas declaraciones, dejó claro que, más que un solo favorito, ve en varios de sus excompañeros la posibilidad de llegar hasta la final.

Te puede interesar: Ninel Conde asegura que estuvo en el “cuarto equivocado” en La casa de los famosos México y fans la tunden