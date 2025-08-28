Priscila Valverde dice que Ninel Conde debe estar en libros de historia: Marie Claire Harp reacciona, VIDEO

Durante una transmisión en vivo junto a la conductora Marie Claire Harp, la modelo y exhabitante de La casa de los famosos, Priscila Valverde, sorprendió al hacer una declaración acerca del Bombón asesino. Sus palabras desataron una ola de reacciones en redes sociales, en especial por la expresión de incredulidad de Marie Claire, que rápidamente se volvió viral y alimentó el debate digital. ¡El video de la reacción no tiene precio y aquí te lo tenemos!

¿Qué dijo Priscila Valverde sobre Ninel Conde en plena transmisión en vivo?

La modelo Priscila Valverde compartió un espacio digital con Marie Claire Harp en el que habló de su experiencia en La casa de los famosos y de los participantes del reality. Al llegar el turno de Ninel Conde, la originaria de Acapulco no escatimó elogios y describió a la actriz y cantante como una mujer imponente, protectora, madre, amiga y consejera. En medio de su discurso, Valverde lanzó la declaración que encendió las redes:

“Te admiro, eres un ícono en la cultura mexicana. Tú ya debes estar en el libro de historia. Para mí, dormir al lado del mito fue una locura que aún no me creo. Eres de admirar, eres una gran persona.” Priscila Valverde

El comentario, en el que colocó a la llamada Bombón Asesino en un nivel comparable con personalidades de relevancia nacional, rápidamente se convirtió en material viral. La audiencia reaccionó con sorpresa y, al mismo tiempo, la frase comenzó a replicarse en publicaciones, videos y memes en distintas plataformas.

¿Cómo reaccionó Marie Claire Harp ante el inesperado comentario?

Si algo amplificó la viralidad del momento fue la respuesta inmediata de Marie Claire Harp. Mientras Priscila hacía sus declaraciones, la conductora mostró en su rostro una mezcla de risa, asombro e incredulidad que no pasó desapercibida. Esa reacción fue captada por los seguidores del en vivo y, en cuestión de minutos, comenzó a circular en redes como un meme.

La reacción se convirtió en parte central de la conversación, pues muchos usuarios interpretaron que Marie Claire no esperaba un comentario de esa magnitud sobre Ninel Conde. El gesto, repetido una y otra vez en fragmentos de video, reforzó la visibilidad de la transmisión y potenció que el tema alcanzara a más personas, colocando nuevamente a Conde en el centro del debate digital.

