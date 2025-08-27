Doña Lety explota vs Mariana Botas por no regresarle su sudadera a Aldo de Nigris: “Desgraciada”

Recientemente, en ‘La casa de los famosos México 2025’, una simple prenda de vestir se convirtió en el centro de una fuerte polémica. La actriz Mariana Botas pidió prestada a Aldo de Nigris su única sudadera (‘Hoodie’) para protegerse del frío dentro del cuarto Día, pero lo que parecía un gesto sin importancia que generó críticas y molestias. ¡Doña Lety se lanzó en contra de ‘la Envinada’!

Aunque en un inicio Aldo de Nigris aceptó compartir su sudadera, la situación se complicó cuando Mariana Botas decidió no devolverla a tiempo. Le aseguró al regiomontano que todavía la necesitaba y que la entregaría limpia y los seguidores del exfutbolista no tardaron en mostrar su inconformidad en redes sociales.

Mariana Botas no le regresó su sudadera a Aldo de Nigris / Instagram

Te puede interesar: Mariana Botas dice que Facundo la humilló en La casa de los famosos México y ¡lo encara! VIDEO

¿Mariana Botas le regresó su sudadera a Aldo de Nigris en ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Cabe recordar que, previo a la gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México’ 2025, Mariana Botas le comentó a Aldo de Nigris que metió a lavar su sudadera y la dejó secar en uno de los muebles. Sin embargo, le volvió a cuestionar si, en dado caso de que no saliera de la competencia la podía volver a usar. Ante esto, Aldo aceptó, si es que él no sentía frío en la noche, pero en ningún momento se la devolvió.

Luego de que Mariana Botas fue salvada por el público de la eliminación de ‘La casa de los famosos México’ 2025, el pasado domingo, no tardó en volverse tendencia por, nuevamente, pedirle su sudadera a Aldo de Nigris.

“¿Me vas a facilitar tu sudadera o ya no?… Dijiste que si regresaba sí me la ibas a prestar, hace mucho frío”, dijo Mariana.

Y Aldo contestó: “La egoísta, tantas sudaderas que tiene y yo tengo una y me la roba”.

Cuarto día afirma que Mariana Botas le gusta a Aldo de Nigris: así reaccionó / Instagram

La situación se tornó en contra de Mariana cuando Shiky intervino y, en tono de broma, comentó que la había visto oler la sudadera durante la noche, lo que avivó aún más la polémica: “Le hace (huele la sudadera), yo la he visto”.

Aunque ‘la Envinada’ negó que los señalamientos de Shiky fueran reales. La situación no pasó desapercibida en las redes sociales. Los usuarios no tardaron en llenar de críticas a Mariana Botas.

*Mariana se rasca la axila*

M: ¿Me vas a facilitar tu sudadera?

A: La necesito también. Tantas sudaderas que tiene, yo tengo una y me la roba

Aarón: siente como que Aldo la abraza



Wey yaaa que castrosa es😖 #LaCasaDeLosFamososMx3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/M65vnjsNQo — Amor de papel (@JulietAmeric) August 25, 2025

No te pierdas: Adrián Di Monte lanza dardo a ‘Guana’ tras su ‘traición’ al team Noche en La casa de los famosos México

¿Qué dijo Lety Guajardo, abuela de Aldo de Nigris, en contra de Mariana Botas?

La polémica de Mariana Botas y la sudadera de Aldo de Nigris en ‘La casa de los famosos México’ fue rápidamente comentada por doña Lety, la abuela del regiomontano. ¡Explotó en su contra!

A través de un en vivo en TikTok, la mamá de Poncho de Nigris dijo:

“Que le digan a Mariana que no sea desgraciada. Le está diciendo Aldito que no tiene otra sudadera, que por favor se la regrese, que no tiene otro suéter, que tiene frío y no se la quiere dar”. Lety Guajardo

Doña Lety no solo exigió la devolución de la sudadera, sino que también recordó al público que Mariana cuenta con sus propias prendas y, supuestos, recursos económicos.

Doña Lety se lanzó contra Mariana Botas por la sudadera de Aldo de Nigris / IG: @marianabotasl / X: Tía Sandra

“Tiene todo, tiene un carro de 23 mil dólares y todo y quiere la sudadera y el niño tiene frío”, agregó Lety Guajardo.

“Por favor, la familia de Mariana, que le mande una sudadera a Aldito, por favor, de parte de ustedes, porque esta muchacha está amarrada con la sudadera de peluche que realmente la necesita... No entiendo, qué rara. Y ahorita le dijo que una semana (la va a tener). No puede ser. Él está bien enojado ya” Lety Guajardo

Así lo dijo Lety Guajardo:

👊🏼💥DOÑA LETY vs MARIANA BOTAS: “Desgraciada”



Doña Lety, abuela de Aldo, no dudó en expresar su molestia:



“Que le digan a Mariana que no sea desgraciada.



Por favor, la familia de Mariana que le mande una sudadera a Aldito, por favor, de parte de ustedes, porque esta muchacha… pic.twitter.com/PpnUFKlRn0 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 26, 2025

Más tarde, Lety Guajardo confirmó en redes sociales que ya se encargaron de enviarle otra sudadera a Aldo de Nigris con su nuevo stylist.

Lety Guajardo “Espero aguante sin sudadera, pero ya le mandamos una, ya le mandamos ropa, ya le mandamos más cosas y ya le cambiaron el de los trajes porque lo estaba vistiendo como viejito”.

Estas declaraciones fueron celebradas por internautas. Estos fueron algunos comentarios:

“Doña Alegria cuando habla así de Aldito ni pareciera que es una hija de la chin… jajaajajaja”,

“Hoy ganamos. Ya estarán contentos. Doña Alegría les prestó atención”.

Así lo dijo Lety Guajardo:

Doña alegría menciona que ya le enviaron un nuevo hoodie a Aldo y ya cambiaron de stylist 🩵🥹 pic.twitter.com/WX0Eb8jG5U — ★ Blueeye ★ (@bblueyeee) August 26, 2025

Mira: Nominado de La casa de los famosos México pidió salir del reality el 17 de agosto, aseguran

¿Qué dijeron Poncho de Nigris y doña Lety Guajardo sobre el shippeo de Mariana Botas y Aldo de Nigris?

Poncho de Nigris dejó claro en sus redes sociales que Mariana Botas no sería la pareja ideal de Aldo de Nigris, principalmente por la diferencia de edad: “Ya saben, las viejitas no. Hay que aprender de los errores de los tíos y andar con jovencitas”, dijo,

Además, Poncho de Nigris y Leticia Guajardo también revelaron su postura a TVNotas con respecto al shippeo de Aldo de Nigris con Elaine Haro.

Elaine Haro, Aarón Mercury y Aldo de Nigris romance en La casa de los famosos México / Redes sociales

“Ella anda tras Aarón. Aldito no es plato de segunda mesa”, dijo Leticia Guajardo.

“No podemos comentar másal respecto sobre la muchachita, porque ahorita no sabemos”, agregó Poncho.

Eso no es todo, Poncho de Nigris y Lety Guajardo también balconearon a Aldo de Nigris. ¿Llevó preservativos a ‘La casa de los famosos México’ 2025? Entérate de lo que contaron.