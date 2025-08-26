¡La casa de los famosos México esta que arde! Balconean a Aldo de Nigris: “Trae preservativos”

Tras el rechazo que sufrió Elaine Haro (21 años) por parte del influencer Aarón Mercury en La casa de los famosos México, ahora parece haber puesto sus ojos en un nuevo interés amoroso: Aldo de Nigris. ¿Será que busca consuelo en sus brazos? Ahora Poncho y Lety de Nigris nos compartieron sus impresiones sobre un posible romance entre la pareja.

En redes sociales se ha hecho viral que Aldo podría llegar a tener un romance con Elaine Haro: “Pues lo que quiera hacer. Si se quiere casar o embarazar a alguien y tiene un bebé adentro, podría ser”, dijo Poncho (P).

Lety (L): “Él trae preservativos (soltó la carcajada)”. P: “Trae preservativos. Entonces no creo que pase eso, pero igual sí se puede llegar a enamorar”.

P: “Puedes esperar lo que sea de Aldo. Va muy bien. Nos gusta todo lo que al público le guste. Con eso estamos felices”.

Poncho de Nigris y doña Lety Guajardo / Redes sociales

Te recomendamos: Alexis Ayala recibió amenazas de muerte de un actor ¿por ser habitante en La casa de los famosos México?

¿Poncho de Nigris y doña Lety Guajardo aprueban a Elaine Haro como pareja de Aldo de Nigris?

Poncho de Nigris y Lety Guajardo señalaron si les gusta Elaine como sobrina y nieta, respectivamente. L: “Ella anda tras Aarón. Aldito no es plato de segunda mesa”.

P: “No podemos comentar másal respecto sobre la muchachita, porque ahorita no sabemos”. L: “Ella dijo: ‘Quiero un novio ya’”. P: Yo solo escuché un comentario que dijo en la fiesta, pero no, ahí está Abelito para que le dé un palillo (ríe)”.

P: “Estamos muy agradecidos con toda la gente que lo está apoyando. Es un chavo de buen corazón, angelical, humilde. Ojalá que le siga yendo muy bien y que el público lo siga arropando. Se siente muy bonito. Es un orgullo que lo quieran da todos. No tiene precio”.

“Lo siento como un hijo. Todos lo aprecian. Es algo que no me imaginé que fuera tan rápido. Yo tenía temor de que lo pudieran ‘funar’ de mueble o algo, pero está sacando la casta y el apellido De Nigris. Son puros deportistas y trabajadores”. Lety aseguró: “Pura gente buena y muy bien educada” Poncho de Nigris

P: “No te metas, espera. Somos gente que siempre tenemos mente fuerte, vamos a pelear”. L: “Somos de corazón de león”.

¿Qué dijeron Poncho de Nigris y Lety Guajardo sobre la participación de Aldo de Nigris en La casa de los famsos México 2025?

Poncho de Nigris, dijo: “Es un orgullo para toda la familia. Al sobrino que le vaya bien, porque es la nueva generación. Son los hijos de nosotros. El hijo de mi hermana. Todos sumamos y nos apoyamos. Se puede hacer algo grande. Que todos seamos famosos y que la familia haga un reality, que todos ganen dinero y les vaya bien, es una idea que he tenido desde hace mucho tiempo. Bueno, espero que se dejen todos los demás”.

Poncho de Nigris “Está haciendo bien las cosas tanto adentro como afuera. No ha cometido errores. Creo que lo hace mejor que yo. Es la evolución. A mí me faltaba eso: La templanza y la tranquilidad que tiene. Yo soy muy acelerado y enfrento los problemas de diferente manera”.

L: “Él está iniciando apenas. Van 4 semanas. Vamos a esperar si de repente ya cambia su manera de ser. Ahorita está muy concentrado y feliz”, finalizaron.

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Qué pasa entre Elaine Haro, Aarón Mercury y Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025?

Desde que entraron a La casa , hubo mucha química entre Elaine y Aarón .

, hubo mucha química entre Ambos se la han pasado coqueteando. Incluso todos los del ‘Cuarto día’ le dijeron que no se enganche y que no se vaya a clavar con Aarón.

A pesar de que Elaine dijo que con su compañero Aldo de Nigris no tiene cosas en común, se le ha visto en algunas ocasiones tratando de acercarse a él.

El viernes previo a la eliminación de Ninel Conde, durante la fiesta, Elaine estuvo platicando y jugueteando con Aarón. Tiempo después trató de acercarse con Aldo en un par de ocasiones, pero él supuestamente la ignoró o simplemente le cortó la plática.

Aldo de Nigris en La casa de los famosos México / Redes sociales

Te recomendamos: Priscila Valverde arremete contra Alexis Ayala tras su eliminación de La casa de los famosos México 2025

¿Aldo de Nigris y Mariana Bota son pareja en La casa de los famosos México 2025?

Al parecer, ahora Aldo de Nigris shippeo , pues hay buena química entre ellos.

, pues hay buena química entre ellos. Hace unos días se hicieron virales unos videos donde Aldo le prestó su sudadera a Mariana, quien no se la quitó para nada y se durmió con ella.

En el ‘Cuarto día’, sus compañeras le comenzaron a hacer bulla a Mariana, insinuando que podría darse algo entre ellos.

Hace una semana, Mariana, en el jardín, al ver pasar a Aldo, le confesó a Shiky cómo le gustan los hombres. “Los güeros no me gustan. A mí me gustan de barbita, pelo oscuro, más varoniles. Pero está hecho a mano, ese wey. Sí es muy guapo”.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.

Mira: Ninel Conde acusada de “transfóbica” por polémico comentario sobre ‘La casa de los famosos México’